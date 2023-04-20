Путин предложил приглядеться к термину «пионеры»

Президент России Владимир Путин предложил еще раз подумать над названием для современного российского движения детей и молодежи, которое сейчас называется «Движение первых», ему нравится слово «пионеры».

На совещании Голикова представила доклад о подготовке к летнему детскому отдыху, упомянув «Движение первых». Глава государства напомнил, что «первые» — это синоним «пионеров». Зампред правительства согласилась с этими словами, добавив, что «по-старому можно сказать так».

«По-старому, по-новому — как было, так и есть, от этого никуда не деться. Этот термин, это название, в отличие, скажем, от комсомола — Коммунистический союз молодежи, лишено какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста, ладно?» — настаивал Путин.

Голикова напомнила, что название «Движение первых» было выбрано самими представителями российской молодежи. Президент ответил, что ему об этом известно. «Но когда мы сейчас это используем… Просто подумайте об этом», — обратился он к вице-премьеру, предложив ей повторно «посоветоваться с ребятами».

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