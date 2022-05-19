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Как завязать пионерский галстук

Источник:
Sibnet.ru
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Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина отмечает 100-летие со дня образования, 19 мая 1922 года. В юбилей ожидается поступление в Госдуму законопроекта о возрождении пионерии. Если пионерское движение вернется, то вместе с ним, возможно, возродится и один из главных символов — красный галстук.

Пионерский галстук восходит к аналогичному элементу скаутского движения. В СССР три угла аксессуара символизировали нерушимую связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев, пионеров.

Наиболее распространенный в Союзе галстук — равнобедренный треугольник с основанием 100 сантиметров и высотой 30 сантиметров из ацетатного шелка красно-оранжевого цвета.

Вначале галстук не завязывали, а скрепляли особым зажимом, на котором была изображена пионерская символика — костер на фоне серпа и молота, окруженный надписью «Всегда готов!». Но он не прижился, уступив место классическому узлу.

В пионеры брали школьников с 9 до 14 лет, при вступлении в организацию они клялись «горячо любить и беречь свою Родину, жить, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия».

Современную пионерию планируют создать на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций. Главной задачей организации будет воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков.

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