Комедийный сериал «Друг на час» стартует на ТНТ

Сергей Шакуров и Борис Дергачев снялись в главных ролях в сериале «Друг на час», который стартует на канале ТНТ в понедельник, 17 апреля.

В центре сюжета – бывший завотделения педиатрии Николай Сергеевич (Сергей Шакуров). После выхода на пенсию он теряет смысл жизни и решает уйти вслед за своей умершей женой в мир иной.

Герой устраивает себе прощальный ужин, но судьба сводит его с молодым энергичным Лехой, который работает «другом на час». После нелепой, но судьбоносной ошибки они вместе отправляются во все тяжкие.

Главные роли в сериале, кроме Шакурова и Дергачева, в актерский состав «Друга на час» вошли Марина Васильева, Елена Валюшкина, Егор Корешков, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко Александра Велескевич, Федор Лавров.

Премьера сериала «Друг на час» состоится с 17 апреля в 21.00 на телеканале ТНТ.