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Украина запретила спортсменам соревноваться с россиянами

Источник:
РИА Новости
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Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — приводит РИА Новости текст приказа.

Ранее член исполкома Олимпийского комитета Украины Олег Немчинов сообщил, что правительство страны решило запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года, в которых будут принимать участие российские атлеты.

Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ заявил, что бойкот противоречит позиции многих украинских атлетов и членов олимпийского сообщества Украины и только навредит украинскому спорту.

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Политика #Мир #Вокруг спорта
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