Сменился крупнейший импортер российской водки

Мировым лидером по импорту водки из России по итогам 2022 года стал Израиль, свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

В денежном выражении поставки в Израиль выросли до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранее. Лидировавшая до этого Германия сократила импорт российской водки до 7,5 миллиона долларов с 43,4 миллиона долларов по итогам 2021 года.

Тройку лидеров за 2022 год замкнула Армения — она импортировала российской водки на 6,9 миллиона долларов. В топ-5 также вошли Великобритания (5,5 миллиона долларов) и США (5 миллионов долларов).

В 2022 году объем выпуска водки в России увеличился на 4%. По оценке экспертов, действующие санкции западных стран на ввоз алкоголя из России могут замедлить темпы роста производства спиртного.