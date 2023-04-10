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Сменился крупнейший импортер российской водки

Источник:
«Прайм»
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Мировым лидером по импорту водки из России по итогам 2022 года стал Израиль, свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

В денежном выражении поставки в Израиль выросли до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранее. Лидировавшая до этого Германия сократила импорт российской водки до 7,5 миллиона долларов с 43,4 миллиона долларов по итогам 2021 года.

Тройку лидеров за 2022 год замкнула Армения — она импортировала российской водки на 6,9 миллиона долларов. В топ-5 также вошли Великобритания (5,5 миллиона долларов) и США (5 миллионов долларов).

В 2022 году объем выпуска водки в России увеличился на 4%. По оценке экспертов, действующие санкции западных стран на ввоз алкоголя из России могут замедлить темпы роста производства спиртного.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...