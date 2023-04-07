НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый фильм «Три мушкетера»: классика на современный лад

Автор:
Олег Девятилов
350 0
Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян»
«Три мушкетера: Д’Артаньян», французская адаптация знаменитого произведения Александра Дюма, официально вышла в российский прокат. Главные роли в фильме сыграли роскошная Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель. Новый фильм — первая часть дилогии, вторая под названием «Миледи» выйдет в декабре 2023 года. Новинка выглядит «на все деньги»: актеры попали в образ, а создатели умело объединили классический сюжет с современной картинкой.
Премьера в России: 6 апреля 2023 года
Страна:  Франция, Германия, Испания, Canal+, Constantine Film, Pathe
Жанр:  боевик, приключения, история
Режиссер:  Мартин Бурбулон
Актеры:  Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Луи Гаррель, Лина Кудри, Вики Крипс
Продолжительность: 44 минуты
Возраст: 12+

Сюжет: новое пришествие Д’Артаньяна

«Три мушкетера: Д’Артаньян» — не первая и не последняя попытка в разных ракурсах адаптировать культовое произведение Александра Дюма. В 2023 году уже выходила британская версия, в 2011 году была снята адаптация с Миллой Йовович. Каждый россиянин прекрасно знает прекрасный отечественный фильм-мюзикл с Михаилом Боярским.

В новой попытки раскрыть классику перед зрителями развертывается история мушкетеров, готовых скрестить свои шпаги во имя защиты Франции: Д’Артаньян, Портос, Арамис и Атос против гвардейцев и темных делишек кардинала Ришелье. А еще Д’Артаньян решает влюбиться в Констанцию Бонасье, наперсницу королевы, и сталкивается с грозным противником, Миледи Винтер.

За производство дилогии отвечает французская компания Pathe, оба фильма снимались одновременно. Бюджет составил 60 миллионов евро, съемки проходили летом 2021 года. Сценарий написали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. 5 декабря 2022 года появился первый трейлер картины, который подтвердил высокие притязания адаптации.

Стоит ли смотреть

«Три мушкетера: Д’Артаньян» — довольно мрачная картина, местами напоминающая нуар и вестерн в декорациях Франции XVII век. При этом суть сюжета осталась прежней — в первую очередь, фильм про мужское товарищество, верность идеалам и любовь.

За два часа хронометража зрителей успевают окунуть в мрачный стиль с грязноватой тусклой палитрой и оборвать повествование впечатляющим клиффхэнгером — для тех, кто не читал первоисточник, концовка станет приятным сюрпризом.

Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян»

Стоит отметить, что «Три мушкетера: Д’Артаньян» — отнюдь не дотошная экранизация книги, однако разночтения с романом-первоисточником очень аккуратные и продуманные, рассчитанные на общее ускорение сюжета.

Местный Атос в исполнении Венсана Касселя – вылитый Михаил Боярский, игравший Д’Артаньяна в советском мюзикле, только что не поет. Франсуа Сивиль удачно показал харизму Д’Артаньяна, любящего нарушать правила. Из Лины Кудри получилась миловидная Констанция, а Ева Грин — великолепная Миледи.

Оператор Николя Больдюк не поскупился на зрелищность – в фильме есть пара-тройка невероятных эпизодов. Например, одна сцена, снятая длинным планом, прекрасно разбавляет темп фильма — в ней мушкетеры выглядят практически как отряд спецназа, зачищающий обстановку, эффектно пронзая врагов шпагами.

Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян»

Новый «Д’Артаньян» цепляет прекрасным подбором актеров, отличной картинкой и многообразием тем: здесь искусно переплетены политический триллер, любовный роман, исторический боевик и драма. К тому же впереди гарантированный сиквел. Наша оценка — 7 из 10 баллов.

Тема: Рецензии
«Джон Уик 4»: лучший боевик с Киану Ривзом
«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: катастрофа на экране
«Поехавшая»: девушка и собака отправляются в дорогу
Фильм «Нюрнберг»: Сергей Безруков против Третьего рейха
смотреть все
Культгид #Рецензии #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»
Скунса разоблачили в восьмом выпуске «Маски»
Спутники Starlink начали падать на Землю
Схватка актера и борца на «Новых звездах в Африке» удивила участников
Обсуждение (0)
Картина дня
Эксперт рассказал о последнем шаге Путина до удара по Западу
Секретные планы НАТО о наступлении Украины утекли в Сеть
Мишустин оценил риск применения искусственного интеллекта
Врач предупредил о рисках отравления березовым соком
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Самое обсуждаемое
45
Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в Донбассе
31
Путин запретил повышать тарифы ЖКХ
31
Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»
28
Писатель Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе
27
Финляндия стала членом НАТО