Новый фильм «Три мушкетера»: классика на современный лад

«Три мушкетера: Д’Артаньян», французская адаптация знаменитого произведения Александра Дюма, официально вышла в российский прокат. Главные роли в фильме сыграли роскошная Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель. Новый фильм — первая часть дилогии, вторая под названием «Миледи» выйдет в декабре 2023 года. Новинка выглядит «на все деньги»: актеры попали в образ, а создатели умело объединили классический сюжет с современной картинкой.

Премьера в России: 6 апреля 2023 года

Страна: Франция, Германия, Испания, Canal+, Constantine Film, Pathe

Жанр: боевик, приключения, история

Режиссер: Мартин Бурбулон

Актеры: Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Луи Гаррель, Лина Кудри, Вики Крипс

Продолжительность: 44 минуты

Возраст: 12+

Сюжет: новое пришествие Д’Артаньяна

«Три мушкетера: Д’Артаньян» — не первая и не последняя попытка в разных ракурсах адаптировать культовое произведение Александра Дюма. В 2023 году уже выходила британская версия, в 2011 году была снята адаптация с Миллой Йовович. Каждый россиянин прекрасно знает прекрасный отечественный фильм-мюзикл с Михаилом Боярским.

В новой попытки раскрыть классику перед зрителями развертывается история мушкетеров, готовых скрестить свои шпаги во имя защиты Франции: Д’Артаньян, Портос, Арамис и Атос против гвардейцев и темных делишек кардинала Ришелье. А еще Д’Артаньян решает влюбиться в Констанцию Бонасье, наперсницу королевы, и сталкивается с грозным противником, Миледи Винтер.

За производство дилогии отвечает французская компания Pathe, оба фильма снимались одновременно. Бюджет составил 60 миллионов евро, съемки проходили летом 2021 года. Сценарий написали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. 5 декабря 2022 года появился первый трейлер картины, который подтвердил высокие притязания адаптации.

Стоит ли смотреть

«Три мушкетера: Д’Артаньян» — довольно мрачная картина, местами напоминающая нуар и вестерн в декорациях Франции XVII век. При этом суть сюжета осталась прежней — в первую очередь, фильм про мужское товарищество, верность идеалам и любовь.

За два часа хронометража зрителей успевают окунуть в мрачный стиль с грязноватой тусклой палитрой и оборвать повествование впечатляющим клиффхэнгером — для тех, кто не читал первоисточник, концовка станет приятным сюрпризом.

Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян»

Стоит отметить, что «Три мушкетера: Д’Артаньян» — отнюдь не дотошная экранизация книги, однако разночтения с романом-первоисточником очень аккуратные и продуманные, рассчитанные на общее ускорение сюжета.

Местный Атос в исполнении Венсана Касселя – вылитый Михаил Боярский, игравший Д’Артаньяна в советском мюзикле, только что не поет. Франсуа Сивиль удачно показал харизму Д’Артаньяна, любящего нарушать правила. Из Лины Кудри получилась миловидная Констанция, а Ева Грин — великолепная Миледи.

Оператор Николя Больдюк не поскупился на зрелищность – в фильме есть пара-тройка невероятных эпизодов. Например, одна сцена, снятая длинным планом, прекрасно разбавляет темп фильма — в ней мушкетеры выглядят практически как отряд спецназа, зачищающий обстановку, эффектно пронзая врагов шпагами.

Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян»

Новый «Д’Артаньян» цепляет прекрасным подбором актеров, отличной картинкой и многообразием тем: здесь искусно переплетены политический триллер, любовный роман, исторический боевик и драма. К тому же впереди гарантированный сиквел. Наша оценка — 7 из 10 баллов.