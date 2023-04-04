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Спрос на специалистов по нейросетям вырос в Сибири на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Работодатели с начала года открыли более трехсот вакансий с упоминанием нейросетей, искусственного интеллекта и чата GPT в Сибири, сообщает служба исследований hh.ru.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число подобных вакансий выросло на треть. Чаще всего специалистов в указанными навыками ищут в Новосибирске, на втором месте – Томск, на третьем – Омск.

Чаще специалистов по работе с нейросетями ожидаемо ищут компании из ИТ-отрасли, а дальше топ-5 самых заинтересованных направлений бизнеса это – «нефть и газ», «финансовый сектор», «образовательные учреждения» и «услуги для бизнеса».

Как пользоваться чатом GPT?

35% вакансий предлагают соискателям оплату от 70 тысяч рублей, еще 15% предложений – от 125 тысяч рублей, 9% — от 180 тысяч рублей.

«Наблюдается дефицит соискателей на должности специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, и на одну вакансию в этой сфере могут откликнуться не больше двух кандидатов – такова конкуренция и в целом по стране, и в Сибири», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск #Омск #Томск
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