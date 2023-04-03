ChatGPT дал свое определение «членовозам»

Искусственный интеллект ChatGPT объяснил, что такое «членовоз» — по версии бота, это тягач для перевозки бревен, а не автомобиль для высокопоставленных членов КПСС.

«Членовозы» — это название, которое употреблялось для описания тягачей, предназначенных для перевозки длинных грузов, таких как бревна, трубы, стержни и так далее, ответил ChatGPT на вопрос «Коммерсанта», какие машины в СССР так назвали и почему.

«Это название возникло, вероятно, из-за того, что длинные грузы при перевозке выступали из кузова тягача, напоминая форму члена. Однако это название является неофициальным и содержит юмористический оттенок», — объяснил искусственный интеллект.

Членовоз — народное ироничное название легкового автомобиля для высокопоставленных особ в СССР. Его придумал карикатурист Виталий Песков.