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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ChatGPT дал свое определение «членовозам»

Источник:
Sibnet.ru
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Искусственный интеллект ChatGPT объяснил, что такое «членовоз» — по версии бота, это тягач для перевозки бревен, а не автомобиль для высокопоставленных членов КПСС.

«Членовозы» — это название, которое употреблялось для описания тягачей, предназначенных для перевозки длинных грузов, таких как бревна, трубы, стержни и так далее, ответил ChatGPT на вопрос «Коммерсанта», какие машины в СССР так назвали и почему.

«Это название возникло, вероятно, из-за того, что длинные грузы при перевозке выступали из кузова тягача, напоминая форму члена. Однако это название является неофициальным и содержит юмористический оттенок», — объяснил искусственный интеллект.

Членовоз — народное ироничное название легкового автомобиля для высокопоставленных особ в СССР. Его придумал карикатурист Виталий Песков.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Курьезы #Интернет
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........