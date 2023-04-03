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Манул Снежинка показала утреннюю гимнастику. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Юная манул Снежинка в Новосибирском зоопарка показала, как потягивается и точит когти, ее снял на видео постоянный посетитель зоосада Сергей Ильтяков.

Снежинка — одна из шести котят-манулов, родившихся в июне 2022 года в Новосибирском зоопарке имени Шило. Она еще очень молодая и игривая.

На видео Снежинка обходит свою территорию, потягивается и точит когти. Манулы обычно скрытные, но Снежинка из-за своей юности позирует снимающему ее посетителю.


В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........