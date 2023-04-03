Манул Снежинка показала утреннюю гимнастику. ВИДЕО

Юная манул Снежинка в Новосибирском зоопарка показала, как потягивается и точит когти, ее снял на видео постоянный посетитель зоосада Сергей Ильтяков.

Снежинка — одна из шести котят-манулов, родившихся в июне 2022 года в Новосибирском зоопарке имени Шило. Она еще очень молодая и игривая.

На видео Снежинка обходит свою территорию, потягивается и точит когти. Манулы обычно скрытные, но Снежинка из-за своей юности позирует снимающему ее посетителю.





В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.