Хоценко начал управление Омской областью с антитеррористической защиты

Новый глава Омской области Виталий Хоценко начал управление регионом с усиления мер антитеррористической защиты.

В субботу чиновник объездил строящиеся школы в регионе. В понедельник на аппаратном совещании он поручил усилить меры антитеррористической защиты Омской области.

«Нужны тщательные проверки социальных учреждений, школ и мест массового скопления людей. Российские герои на передовой самоотверженно сражаются с противником, а наша задача — защитить мирных омичей», — написал в понедельник Хоценко в телеграм-канале.

До назначения в Омскую область Хоценко насколько месяцев проработал председателем правительства ДНР.