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Хоценко начал управление Омской областью с антитеррористической защиты

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Омской области Виталий Хоценко
Глава Омской области Виталий Хоценко
Фото: © телеграм-канал «Хоценко о важном»

Новый глава Омской области Виталий Хоценко начал управление регионом с усиления мер антитеррористической защиты.

В субботу чиновник объездил строящиеся школы в регионе. В понедельник на аппаратном совещании он поручил усилить меры антитеррористической защиты Омской области.

«Нужны тщательные проверки социальных учреждений, школ и мест массового скопления людей. Российские герои на передовой самоотверженно сражаются с противником, а наша задача — защитить мирных омичей», — написал в понедельник Хоценко в телеграм-канале.

Сколько зарабатывает Хоценко?

До назначения в Омскую область Хоценко насколько месяцев проработал председателем правительства ДНР.

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Политика #Местная власть #Омск
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Топ комментариев

urbasik

Нам бы пособия какие нибудь.А они последнее вырвать хотят.

shatlnk

украина - разменная карта для сша, и европа то же разменная карта. , жаль что они этого либо не понимают,...

MuCbE

Это плохо. Ведь сейчас весь госаппарат украины содержится западом. Не пойдет, похоже пора доставать украинцев...

rumatam

какие вклады у них и так нет денег...........