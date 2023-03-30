Новый глава Омской области: чем известен Виталий Хоценко?

Виталий Хоценко по видеосвязи говорит с Владимиром Путиным

Омскую область возглавил новый человек — экс-глава правительства ДНР 37-летний Виталий Хоценко. Как он получил кресло главы крупного сибирского региона?

Президент России Владимир Путин в среду отправил в отставку главу Омской области Александра Буркова. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Виталий Хоценко, который до этого десять месяцев возглавлял правительство Донецкой Народной Республики (ДНР). В пятницу он приедет в Омск принимать дела.

Хоценко родился в украинском Днепропетровске, но учился в Москве. Он выпускник МГУ по специальности «социология», а также окончил РАНХиГС по специальности «государственное регулирование экономики».

Его отец, Павел Хоценко, был главой отдела по борьбе с организованной преступностью окружного МВД на Ямале, директором национального парка и заповедника «Утриш» в городе Сочи, а также возглавлял дирекцию по развитию гостиничного комплекса ЯНАО (Новый Уренгой).

Сам Хоценко долго работал на Ямале. Он был начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион», а затем директором департамента по науке и инновациям ЯНАО.

В декабре 2013 года стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. На этой должности проработал шесть лет до 2019 года.

Из министра в губернаторы

В сентябре 2019 года Хоценко назначили директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Он курировал взаимодействие с регионами.

В марте 2019 года он вышел в финал конкурса «Лидеры России». Выпускник четвертого потока «школы губернаторов».

По данным из декларации о доходах за 2021 год, Хоценко заработал 8,6 миллиона рублей. Он с женой и четырьмя детьми жил в квартире площадью 116,2 квадратных метра, оформленной на супругу. У него есть минивэн Mercedes-Benz V250.

У жены также есть две квартиры площадью 45,3 и 101,4 квадратных метров, а ее доход за 2021 год превысил 1,2 миллиона рублей. 1/20 доли в квартире площадью 64,6 квадратных метра есть и у одного из детей Виталия Хоценко. Вся недвижимость — в России.

В июне 2022 года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Хоценко на должность председателя правительства ДНР.

В декабре вместе с бывшим вице-премьером РФ и экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным попал под обстрел в ресторане «Шеш-Беш» (Донецк) и был ранен.