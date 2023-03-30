Новый глава Омской области: чем известен Виталий Хоценко?

Омскую область возглавил новый человек — экс-глава правительства ДНР 37-летний Виталий Хоценко. Как он получил кресло главы крупного сибирского региона?
Президент России Владимир Путин в среду отправил в отставку главу Омской области Александра
Буркова. Временно исполняющим обязанности
губернатора назначен Виталий Хоценко, который до этого десять месяцев
возглавлял правительство Донецкой Народной Республики (ДНР). В пятницу он
приедет в Омск принимать дела.
Хоценко родился в украинском Днепропетровске, но учился в
Москве. Он выпускник МГУ по специальности «социология», а также окончил РАНХиГС
по специальности «государственное регулирование экономики».
Его отец, Павел Хоценко, был главой отдела по борьбе с
организованной преступностью окружного МВД на Ямале, директором национального
парка и заповедника «Утриш» в городе Сочи, а также возглавлял дирекцию по
развитию гостиничного комплекса ЯНАО (Новый Уренгой).
Сам Хоценко долго работал на Ямале. Он был начальником
отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион», а затем директором
департамента по науке и инновациям ЯНАО.
В декабре 2013 года стал министром энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края. На этой должности проработал шесть
лет до 2019 года.
Из министра в губернаторы
В сентябре 2019 года Хоценко назначили директором
департамента региональной промышленной политики и проектного управления
Министерства промышленности России. Он курировал взаимодействие с регионами.
В марте 2019 года он вышел в финал конкурса «Лидеры России».
Выпускник четвертого потока «школы губернаторов».
По данным из декларации о доходах за 2021 год, Хоценко заработал 8,6 миллиона рублей. Он с
женой и четырьмя детьми жил в квартире площадью 116,2 квадратных метра, оформленной на супругу. У него есть минивэн Mercedes-Benz V250.
У жены также есть две квартиры площадью 45,3 и 101,4 квадратных
метров, а ее доход за 2021 год превысил 1,2 миллиона рублей. 1/20 доли в
квартире площадью 64,6 квадратных метра есть и у одного из детей Виталия
Хоценко. Вся недвижимость — в России.
В июне 2022 года глава Донецкой народной республики Денис
Пушилин подписал указ о назначении Хоценко на должность председателя
правительства ДНР.
В декабре вместе с бывшим вице-премьером РФ и экс-главой
«Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным попал под обстрел в ресторане «Шеш-Беш»
(Донецк) и был ранен.
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