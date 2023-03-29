Оползень сошел на Чуйский тракт на Алтае и создал пробки

Дорожники устраняют последствия схода оползня на Чуйском тракте в Алтайском крае. Очевидцы сообщили, что это вызвало затор на дороге.
Оползень сошел с горы на трассу в среду вечером на участке Чуйского тракта за селом Старая Суртайка Красногорского района. Это 415-й километр федеральной дороги, сообщает «Упрдор «Алтай».
В результате грязевые массы закрыли около восьми метров автодороги.
«Машины постепенно скапливаются в пробки, путь в Республику Алтай и обратно затруднен», – написал местный телеграм-канал «Алтай-Болтай», опубликовавший видео от подписчика.
На место направлена специализированная техника: два трактора МТЗ и погрузчик К-700. В ближайшее время дорожники собираются расчистить дорогу и обеспечить проезд. До этого движение осуществляется в реверсивном режиме, на участке дежурит экипаж ГИБДД.
Killer Xтам жопы хохлов уже раз так цать в долг МВФ заложены и перезаложены.
slavayninВот так вот дружить с украиной
pepelmetalТак это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?
Killer XПокойся с миром Котэ... удачи тебе ТАМ.