Оползень сошел на Чуйский тракт на Алтае и создал пробки

Дорожники устраняют последствия схода оползня на Чуйском тракте в Алтайском крае. Очевидцы сообщили, что это вызвало затор на дороге.

Оползень сошел с горы на трассу в среду вечером на участке Чуйского тракта за селом Старая Суртайка Красногорского района. Это 415-й километр федеральной дороги, сообщает «Упрдор «Алтай».

В результате грязевые массы закрыли около восьми метров автодороги.

«Машины постепенно скапливаются в пробки, путь в Республику Алтай и обратно затруднен», – написал местный телеграм-канал «Алтай-Болтай», опубликовавший видео от подписчика.

На место направлена специализированная техника: два трактора МТЗ и погрузчик К-700. В ближайшее время дорожники собираются расчистить дорогу и обеспечить проезд. До этого движение осуществляется в реверсивном режиме, на участке дежурит экипаж ГИБДД.