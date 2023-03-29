Ученый РАН объяснил генетические болезни первородным грехом

Директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Александр Кудрявцев заявил, что генетические болезни человека связаны с первородным и «личным» грехами. Это высказывание глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой РАН Евгений Александров назвал позорным фактом для Академии.

«Вот такие мутации врачи-генетики находят ежедневно, когда работают с пациентами… Ученые-атеисты вам скажут, что на самом деле это радиация, это загрязнение, это все мутагенные эффекты. Но тем не менее, мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже», — сказал Кудрявцев на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир».

Фото : © Минская духовная академия

Он предположил, что грех вызывает генетические мутации и не может сам по себе такой ген восстановиться. Но он может быть «заменен на здоровый ген, полученный от другого, здорового родителя, от рода, в котором этот ген не был поврежден».

Кудрявцев также отметил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет.

«Это продолжительность жизни наших праотцов от "до потопа", и мы видим — 900 лет (жили). После потопа продолжительность жизни падает. На самом деле, если предположить, что продолжительность жизни связана с общим здоровьем, а общее здоровье связано с не пораженностью природы, то можно видеть — вот она, скорость поражения природы человека», — цитирует RTVI ученого.

При этом область интересов в науке у Кудрявцева — генетика растений. Его работа связана с изучением пшеницы.

Почему религия не совместима с наукой

«Это позорный факт, и я собираюсь об этом сказать при следующей встрече с президентом РАН. Совершенно возмутительно, что такой человек занимает должность директора ведущего института Академии», — цитирует RTVI Александрова.

По его словам, никакой научной стороны в высказываниях Кудрявцева нет. Есть просто чтение Библии. Все верующие люди знают, что Господь сотворил Землю за семь дней, и было это примерно 6 тысяч лет назад.

«Но наука с библейских времен сильно шагнула вперед и знает, сколько лет существует Земля, когда появился человек как вид и так далее. И она абсолютно несовместима с мифологическими россказнями Библии. Да, сейчас принято вежливо обращаться с церковью, но при чем здесь наука?», — отметил ученый.