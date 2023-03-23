Путин похвалил мужество чеченских бойцов

Бойцы из Чечни мужественно и отважно сражаются в зоне спецоперации за Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам съезда народа Чечни, опубликованной на сайте Кремля.

«В ходе специальной военной операции герои-чеченцы вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в боях мужество, отвагу, товарищескую взаимовыручку», — подчеркнул президент.

Он отметил, что чеченский народ сегодня сохраняет твердую приверженность идеалам патриотизма и сплоченности во имя Отечества, опираясь на нормы и принципы Конституции республики, идейное, духовное наследие Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

23 марта 2003 года на всенародном референдуме в Чечне был принят Основной закон Республики Чечня. За основу конституции был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.

Путин отметил, что в этот день на референдуме жители Чечни «убедительно подтвердили свой выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, обеспечения законности и правопорядка».