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Пять бесплатных утилит, расширяющих возможности Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Работа за ноутбуком
Фото: © Christin Hume / Unsplash License
Утилиты — это программы, добавляющие новые функции или упрощающие выполнение задач. Они помогают настроить Windows «под себя», ускорить работу устройства и освободить место на диске. Некоторые даже предотвращают установку ненужного рекламного софта. 

Утилиты позволяют удаленно управлять или или получить доступ к компьютеру, находящемуся в любой точке мира. Они могут значительно упростить жизнь пользователя, делая операционную систему более функциональной и удобной в работе.

Удаленное управление с TrustViewer

После ухода TeamViewer из России и Беларуси многие пользователи начали искать альтернативную программу для удаленного доступа. TrustViewer имеет простой интерфейс и не требует установки, что довольно удобно при необходимости быстро запустить программу на чужом ПК — можно просто поделиться ссылкой или отправить файл через Telegram.

Функционал минимален, но включает все необходимое. TrustViewer умеет предоставлять и получать доступы к ПК, передавать файлы и обмениваться аудио или видеозвонками. Регулярные пользователи могут естановить программу, чтобы она появилась в «Пуске».

Скачать TrustViewer с официального сайта

Настройка системы с помощью SophiApp

SophiApp — это редкий пример твикера, вносящего корректные изменения в систему. Он работает через панель администратора PowerShell и может оптимизировать Windows, не нанеся урона.

Программа позволяет вносить изменения в системные компоненты и контролировать их работу.

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Это достигается благодаря тому, что SophiApp представляет собой графический инструмент для консоли, то есть пользователь, даже не знакомый с «админскими» командами может настроить Windows как полагается и ничего не сломать.

Утилита умеет настраивать групповые политики, скачивать и удалять расширения системы, создавать задачи на очистку, работать с Планировщиком заданий и даже руководить обновлениями Windows. Процесс очень деликатен и не задевает вторичные службы, если того не требуется.

Скачать SophiApp с GitHub

Просмотр изображений FastStone Image Viewer

Стандартное средство просмотра изображений в Widows 10 и 11 не сыскало особой любви у пользователей. Оно долго запускается, медленно листает, имеет неудобные инструменты работы с галереей. Это привело к тому, что пользователи вынуждены искать альтернативу и FastStone Image Viewer — одна из них.

Программа имеет дерево каталогов, позволяющее быстро перемещаться между папками, предварительный просмотр и простой интуитивно понятный интерфейс.

Дополнительно присутствуют инструменты пакетной обработки и редактирования изображений. Например, можно добавить водяной знак на группу фото или сделать красивое слайд шоу.

Скачать FastStone Image Viewer с официального сайта

Не установить лишнего с Uncheky

Маленькая утилита, спасающая от больших неприятностей. Uncheky снимает галочки в инсталляторах, благодаря чему избавляет от опасности установить лишнего.

Uncheky работает в фоне и при его использовании можно забыть о ситуации, когда после установки чего-то нужного, обнаруживаешь на рабочем столе «такие необходимые» антивирус, браузер, три игры и ссылки на неизвестные ресурсы.

Скачать Uncheky с официального сайта

Альтернативный буфер обмена ClipDiary 

Windows имеет расширенный буфер обмена, активируемый сочетанием клавиш Win+V. Он может хранить историю копируемого текста и изображений и не более. А вот расширить возможности копипасты сможет ClipDiary.

ClipDiary предоставляет неограниченную историю буфера обмена, в отличие от системного инструмента, что позволяет найти скопированное даже месяц или год назад. На всякий случай программа может восстановить очищенные в ней же данные.

Есть удобный поиск по скопированному, метки, возможность вставлять текст с форматированием или без и много других функций, позволяющих многократно увеличить производительность при работе с текстом и изображениями.

Скачать ClipDiary с официального сайта

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urbasik

Трансвеститы с тренсгендерами победят педофилов а гомосекам дадут почётное третье место.Натуралов снимут...

виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

pepelmetal

Уже не знают кому ещё вылизать

mosquito__2010

Вот так Украинаи по факту и живёт, вот с такими решалами.