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Эксперт спрогнозировал рост количества фейковых новостей

Источник:
Sibnet.ru
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Текст Fake News на печатной машинке
Фото: © Markus Winkler / Unsplash License

Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров спрогнозировал двукратный рост числа фейков в СМИ к 2024 году. Он отметил, что по сравнению с 2021 годом количество поддельной информации уже выросло в шесть раз.

«Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО», — цитирует ТАСС Макарова.

Фактчекинговая платформа «Лапша медиа» разработанная АНО «Диалог Регионы» и занимающаяся противодействием фейковой информации за 2022 год выявила 4 тысячи уникальных поддельных новостей. Они были растиражированы различными способами, и общее число копий составило около 10 миллионов.

Материалы были посвящены в основном краху экономики России, очередным волнам мобилизации, блокировке YouTube и дефициту медицинских препаратов. В начале СВО украинской стороной активно использовались поддельные видео и аудио, к концу года эта тенденция снизилась. Макаров отметил, что на новости не нужно быстро и эмоционально реагировать, так как именно на это рассчитывают мошенники.

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«Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения», — подчеркнул эксперт.

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Топ комментариев

MuCbE

Зато Великобритания - настоящую)

MuCbE

Ну так новость то из США. Новость рассчитана на отсталых и пробитых дурачков. Ты что повелся? А если...

mosquito__2010

Дак ты тоже Захарову во вранье обвинял, а оказалось соврал ты. Вас фейкомётчиков надо к ответственности...

D762

Ну ты же участвовал... чё на пару с пендобразами в гачи ложил? Перл-Харбор ему вспомнился...