Люди станут бессмертными в 2030 году

Человечество сможет обрести бессмертие к 2029-2030 году, а искусственный интеллект (ИИ) достигнет уровня человеческого интеллекта, сказал футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл.

По словам ученого, к 2030 году люди смогут «увеличивать продолжительность жизни более чем на год каждый год». Путь к феноменальной продолжительности жизни человека проложит активное использование в телах людей нанороботов, которые будут лечить болезни.

Курцвейл считает, что в 2030 году ИИ начнет самостоятельно развиваться и в результате со временем достигнет уровня человеческого интеллекта. А в 2045 году люди смогут объединиться с ИИ и стать киборгами.

Синтез приведет к увеличению мощности работы мозга в 10 тысяч раз и позволит проводить обмен информацией с тысячами компьютеров по всему миру. Новое поколение людей станет не только жить дольше, но и будет намного умнее. Этот процесс начнется уже через семь лет, уверен ученый.

Курцвейл оценил, что из 147 прогнозов, сделанных им в 1990 году, 115 оказались «полностью верными», еще 12 были по существу правильными, и только три были полностью неверными. Так, например, Курцвейл считал, что уже с 2009 года будут вовсю использоваться беспилотные автомобили.