Люди станут бессмертными в 2030 году

Человечество сможет обрести бессмертие к 2029-2030 году, а искусственный интеллект (ИИ) достигнет уровня человеческого интеллекта, сказал футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл.
По словам ученого, к 2030 году люди смогут «увеличивать
продолжительность жизни более чем на год каждый год». Путь к феноменальной
продолжительности жизни человека проложит активное использование в телах людей
нанороботов, которые будут лечить болезни.
Курцвейл считает, что в 2030 году ИИ начнет самостоятельно развиваться и в результате со временем достигнет уровня человеческого интеллекта. А в 2045 году люди смогут объединиться с ИИ и стать киборгами.
Синтез приведет к увеличению мощности работы мозга в 10 тысяч раз и позволит проводить обмен информацией с тысячами компьютеров по всему миру. Новое поколение людей станет не только жить дольше, но и будет намного умнее. Этот процесс начнется уже через семь лет, уверен ученый.
Курцвейл оценил, что из 147 прогнозов, сделанных им в 1990
году, 115 оказались «полностью верными», еще 12 были по существу правильными, и
только три были полностью неверными. Так, например, Курцвейл считал, что
уже с 2009 года будут вовсю использоваться беспилотные автомобили.
М. АлейниковИ где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.
Asd10Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))
slavayninнадо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный
slavayninконтрреволюционные вещи говорите