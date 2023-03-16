«Битву экстрасенсов» с бывшими участниками покажут на ТНТ

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» покажут на ТНТ с 1 апреля, в проекте примут участие бывшие финалисты, имена которых пока держатся в секрете.

«За 15 лет еще никогда не было турнира, в котором мы определим победителя среди тех, кто уже стал победителем. Это битва битв, битва сезонов, битва лучших — масштабный и уникальный проект» — цитирует StarHit продюсера «Битвы» Марию Шайкевич.

В каждом выпуске «Битвы сильнейших» претенденты на победу будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше.

Известно, что ведущим проекта останется завсегдатай шоу Марат Башаров. Имена участников пока не разглашаются.