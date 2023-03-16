«Битву экстрасенсов» с бывшими участниками покажут на ТНТ

Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» покажут на ТНТ с 1
апреля, в проекте примут участие бывшие финалисты, имена которых пока держатся
в секрете.
«За 15 лет еще никогда не было турнира, в котором мы
определим победителя среди тех, кто уже стал победителем. Это битва битв, битва
сезонов, битва лучших — масштабный и уникальный проект» — цитирует StarHit продюсера «Битвы»
Марию Шайкевич.
В каждом выпуске «Битвы сильнейших» претенденты на победу
будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех,
кто сделал это лучше.
Известно, что ведущим проекта останется завсегдатай шоу Марат Башаров. Имена участников пока не разглашаются.
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