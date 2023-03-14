Участников СВО из Горного Алтая освободили от транспортного налога

Участников специальной военной операции из Республики Алтай и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога, сообщает правительство субъекта.

Изменения в региональный закон приняли на очередной сессии парламента республики.

На новую меру поддержки могут рассчитывать мобилизованные, контрактники и добровольцы. Также от уплаты транспортного налога освободили членов семей участников специальной военной операции.

«Это совместная законодательная инициатива правительства Республики Алтай и Госсобрания. Таким образом, мы продолжаем расширять меры поддержки наших бойцов и их семей. Благодарю депутатов за содействие в разработке и принятии этих решений», – отметил глава региона Олег Хорохордин.

Он добавил, что в регионе будет разработана специальная памятка для бойцов со списком всех предоставляемых им возможностей и имеющихся льгот.