Второй сезон «Последней инстанции» покажут на ТНТ

Новый сезон сериала «Последняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях покажут на ТНТ с 20 марта.

Во втором сезоне зрители увидят работу УПРД спустя год. На первый взгляд все выглядит отлично: Максим (Павел Прилучный) наладил все процессы и помощь Валентины (Ирина Розанова) уже не нужна. Но ей придется вернуться в строй, чтобы разобраться с форс-мажором: заставить бывшего мужа отказаться от сделки с Дьяволом, из-за которой тысячи душ начали отправляться в Ад без распределения.

Помимо Павла Прилучного и Ирины Розановой, к своим ролям вернутся Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Яна Кошкина и другие. Также к касту присоединятся Равшана Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасова.

«Ко второму сезону Макс изменился, повзрослел, но временами все тот же обалдуй, хоть и старается быть ответственнее. Он стал внимательнее к людям, но по-прежнему пытается из любой ситуации извлечь выгоду для себя, бизнесмен же», — цитирует пресс-служба ТНТ Павла Прилучного.

Второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция» – с 20 марта в 21.00 на телеканале ТНТ.