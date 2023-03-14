Второй сезон «Последней инстанции» покажут на ТНТ

Новый сезон сериала «Последняя инстанция» с Павлом Прилучным
и Ириной Розановой в главных ролях покажут на ТНТ с 20 марта.
Во втором сезоне зрители увидят работу УПРД спустя год. На
первый взгляд все выглядит отлично: Максим (Павел Прилучный) наладил все
процессы и помощь Валентины (Ирина Розанова) уже не нужна. Но ей придется вернуться в строй, чтобы разобраться с
форс-мажором: заставить бывшего мужа отказаться от сделки с Дьяволом, из-за
которой тысячи душ начали отправляться в Ад без распределения.
Помимо Павла Прилучного и Ирины Розановой, к своим ролям
вернутся Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина
Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров, Яна Кошкина и другие. Также к касту
присоединятся Равшана Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасова.
«Ко второму сезону Макс изменился, повзрослел, но временами
все тот же обалдуй, хоть и старается быть ответственнее. Он стал внимательнее к
людям, но по-прежнему пытается из любой ситуации извлечь выгоду для себя,
бизнесмен же», — цитирует пресс-служба ТНТ Павла Прилучного.
Второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция» – с 20 марта
в 21.00 на телеканале ТНТ.