Lada Vesta разогналась до 175 км/ч

Lada Vesta Sport нового поколения и Lada Granta Sport установили рекорды скорости на фестивале «Байкальская миля 2023» на льду Байкала, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Новая Lada Vesta Sport разогналась до 175,472 километра в час. Машиной управлял пилот заводской гоночной команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин. Результат стал лучшим среди серийных автомобилей с объемом двигателя до 2 литров за всю историю фестиваля.

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Lada Granta Sport под управлением пилота Кирилла Ладыгина показала 163,606 километра в час, что стало самой высокой скоростью в классе серийных автомобилей с двигателем объемом до 1,6 литра.

По условиям соревнований, были запрещены любые изменения в конструкцию серийного автомобиля, за исключением применения разных шин. Lada показала рекорды на серийных шинах, которые легче специализированных.