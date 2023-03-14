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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta разогналась до 175 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Vesta Sport нового поколения и Lada Granta Sport установили рекорды скорости на фестивале «Байкальская миля 2023» на льду Байкала, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Новая Lada Vesta Sport разогналась до 175,472 километра в час. Машиной управлял пилот заводской гоночной команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин. Результат стал лучшим среди серийных автомобилей с объемом двигателя до 2 литров за всю историю фестиваля.

Lada Veta Sport и Lada Granta Sport на фестивале «Байкальская миля 2023»
Фото: © АвтоВАЗ

Lada Granta Sport под управлением пилота Кирилла Ладыгина показала 163,606 километра в час, что стало самой высокой скоростью в классе серийных автомобилей с двигателем объемом до 1,6 литра.

По условиям соревнований, были запрещены любые изменения в конструкцию серийного автомобиля, за исключением применения разных шин. Lada показала рекорды на серийных шинах, которые легче специализированных.

Тема: Русские машины
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Авто #Автоспорт #Автопром #Иркутск #Бурятия
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Топ комментариев

GammiPluh

Оооо, приехали, сказал что кинут на бабки инвесторов и посадят руководителей - это жесть, видимо проблему...

Snikolas

Трепещите амероукропитеки Великая Россия Сила.

mosquito__2010

"общается и взаимодействует внутри себя на русском языке" - признак типичной украинской шизофрении.

mosquito__2010

Мне больше интересно мнение различных балаболок.