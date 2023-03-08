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Продажи активированных за рубежом iPhone начались в России

Источник:
Sibnet.ru
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Часть российских ретейлеров приступила к продаже активированных за рубежом смартфонов iPhone, сообщили участники рынка.

В марте 2022 года Apple ограничила работу сервисов и прекратила продажи своей продукции на российском рынке через официальный сайт. Сейчас товары компании поставляют в Россию через параллельный импорт.

«Поставки активированных за пределами РФ смартфонов уже осуществляются, и такие модели присутствуют на нашем рынке», — рассказала «Известиям» продакт-менеджер компании diHouse (входит в группу «Ланит») Любовь Морозова.

Другой источник сообщил изданию, что у многих ретейлеров есть или планируются к продаже распакованные iPhone, потому что только таким способом можно получать большие объемы для продажи.

Причина ввоза активированных гаджетов заключается в том, что зарубежные партнеры боятся прекращения сотрудничества с Apple. «Товар покупает из США дистрибьютор из Турции, ОАЭ или других, импортирует к себе в страну, а затем перепродает в Россию», — пояснил другой источник.

Дело в том, что iPhone сообщают, откуда активируются. Таким образом Apple может понять, кто перепродал смартфон в Россию и разорвать контракт с этим партнером.

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Экономика #Торговля #Смартфоны
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