Новые правила проезда кольца вступили в силу с 1 марта 2023 года одновременно еще с несколькими изменениями в ПДД. Если новые новые знаки, синяя разметка и бело-лунный сигнал светофора приняли спокойно, то очередное изменение проезда перекрестков с круговым движением вызвало волну критики автоэкспертов.

Как ехать по кольцу

ГИБДД в четвертый раз за 12 лет переписывает правила проезда по круговым перекресткам. Последняя редакция ПДД сделала кольцо всегда главным, то есть водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется «по кругу».

«При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку», — так теперь прописан пункт ПДД.

Автоэксперт Алексей Шумский отметил, что правило осталось тем же, но раскритиковал сложную формулировку. «Круг всегда главный, если знаки приоритета не говорят об обратном», — так, по его мнению, мог бы звучать пункт ПДД.

«Видите знак 4.3 — круг главный, вы уступаете на въезде. Если над ним есть знак приоритета, ориентируйтесь на этот знак», — дал совет Шумский.

«Когда у автомобилиста установлен знак "Главная дорога", он уступать круговому движению не обязан. В то же время в ПДД указано, что движение по кругу является главным. В результате получается такая ситуация, что, если водитель уже едет по перекрестку с круговым движением и на него въезжает автомобиль по знаку "Главная дорога", ни один из них не обязан уступать дорогу», — увидел противоречие координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя нововведение на «Ъ FM».

По его мнению, аварии на кольцах будут происходить довольно часто, потому что все будут правы. Чтобы решить проблему, надо устанавливать знаки приоритета непосредственно на перекрестке с круговым движением или снова корректировать ПДД.

Есть и еще одно обстоятельство, которое вводит водителей в заблуждение. Далеко не все перекрестки, похожие на кольца, являются кольцами (перекрестками с круговым движением) официально. Так, например, в миллионнике Новосибирске только несколько круговых перекрестков имеют официальный статус.

Перед остальными подобными перекрестками нет знака 4.3 «Круговое движение». Их проезд регулируются знаками 2.4 «Уступи дорогу», 2.1 «Главная дорога» и дополнительным знаком «Направление главной дороги».

Однако автомобилисты, зная форму этих перекрестков, считают их кольцами и полагают, что необходимо руководствоваться правилами проезда перекрестков с круговым движением.

Новый сигнал светофора

Новая секция светофора — бело-лунная мигающая стрелка. Она информирует о том, что на направлении, куда поворачивает водитель, для пешеходов включен разрешающий сигнал светофора.

Фото: © Sibnet.ru

Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, его действие распространяется только на пешеходов. Если сигнал светофора выполнен в виде велосипеда, то его действие распространяется на велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе.

Остановка и стоянка

Синие линии разметки разрешены для обозначения зоны платной парковки. Предполагается, что благодаря новой цветовой схеме водители смогут быстрее понимать, нужно им оплачивать парковку или нет. Требование о цвете необязательное, так что власти смогут использовать разные цвета по желанию и финансовым возможностям.

Штраф в Москве за неоплату стоянки на платной парковке составляет 5 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 3 тысячи рублей. В остальных городах России — от 500 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от норм местных КоАП.

Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» больше не связаны с желтой линией у края дороги. Запрет действует до следующего перекрестка, другого знака или конца населенного пункта — независимо от наличия желтой линии.

Парковка на островках безопасности полностью запрещена. На них было запрещено останавливаться и раньше, но такое действие подпадало под нарушение требований разметки. Теперь будет применяться наказание за нарушение остановки и стоянки — 500 рублей для регионов и 2,5 тысячи для Москвы и Санкт-Петербурга, за проезд по нему — 500 рублей.

Новые дорожные знаки

Введены новые дорожные знаки — 3.34 «Движение автобусов запрещено» и 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», а также таблички 8.4.7.2 «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности» и 8.26 «Зарядка электромобилей».

Временными дорожными знаками теперь считаются знаки и на белом фоне, установленные на переносных опорах. Раньше временными были только знаки на желтом фоне. Что такое переносная опора — в правилах не прописано.