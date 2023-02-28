Ледник Актру на Алтае растаял на четверть за 60 лет

Гляциологи ТГУ и Института географии РАН выяснили, что ледник
Актру в Республике Алтай потерял за 60 лет более 25% массы, это показатель
изменения климата, сообщает пресс-служба томского вуза.
«Ледники – отправная точка для новых природных катаклизмов:
повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации
соли в морях», — сказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.
Ученые после цикла экспедиций пришли к выводу, что ледники
продолжают таять. Общая потеря массы Актру за 60 лет составила более 25%, и
порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два
десятилетия.
Для дальнейших наблюдений ученые впервые установили сеть
испаромеров, чтобы измерить и зарегистрировать испарение с различных
поверхностей. На величину испаряемости влияют разные факторы: температура
воздуха, количество осадков, облачность, скорость ветра, местные ландшафтные
условия.
Ледник Большой Актру расположен в Горном Алтае. Это единственный ледник в России за Уралом, данные по которому передаются во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих).