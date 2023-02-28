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Ледник Актру на Алтае растаял на четверть за 60 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Makarevich

Гляциологи ТГУ и Института географии РАН выяснили, что ледник Актру в Республике Алтай потерял за 60 лет более 25% массы, это показатель изменения климата, сообщает пресс-служба томского вуза.

«Ледники – отправная точка для новых природных катаклизмов: повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях», — сказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.

Ученые после цикла экспедиций пришли к выводу, что ледники продолжают таять. Общая потеря массы Актру за 60 лет составила более 25%, и порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия. 

Для дальнейших наблюдений ученые впервые установили сеть испаромеров, чтобы измерить и зарегистрировать испарение с различных поверхностей. На величину испаряемости влияют разные факторы: температура воздуха, количество осадков, облачность, скорость ветра, местные ландшафтные условия.

Ледник Большой Актру расположен в Горном Алтае. Это единственный ледник в России за Уралом, данные по которому передаются во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих). 

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Наука #Наука #Томск #Республика Алтай
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