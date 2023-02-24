ДТП с пьяным водителем в Туве унесло жизни пятерых

Столкновение двух легковых автомобилей в четверг в Туве привело к гибели пяти человек, виновником стал пьяный водитель, сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.

ДТП произошло в Улуг-Хемском кожууне Тувы. Столкнулись две машины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие», — написал Ховалыг.

Он добавил, что в праздничные дни Тува отказалась от продажи алкогольных напитков. Но есть нелегальные точки, с которыми надо жестко бороться.

«Поручаю своему заместителю В.М. Бартына-Сады совместно с МВД, руководителями муниципалитетов организовать рейды по выявлению незаконных точек продажи алкоголя и в целом представить системную работу в этом отношении в рамках плана декриминализации», — написал глава Тувы.