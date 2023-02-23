Диетолог назвала главные причины набора веса

Две основные причины чаще всего приводят к набору лишнего веса, и основная — это хронический стресс, объяснила диетолог, нутрициолог Наталья Коренева.

«Во время хронического стресса возникает психическая и физическая адаптация, организм переходит в режим энергоэкономии. Приоритет отдается важным органам: мозгу и сердцу, в остальном возникает замедление обменных процессов, а это напрямую влияет на набор веса», — цитирует диетолога «Газета.Ru».

Из-за стресса, добавила она, у человека нарушается пищевое поведение, появляется тяга к высококалорийным и высокоуглеводным продуктам.

Чтобы не жить в вечном стрессе, необходимо нормализовать сон. Его нарушение — вторая причина набора лишнего веса. Важно засыпать до десяти вечера и обеспечить себе семь-восемь часов сна.

Каждый час бодрствования после полуночи приводит к неосознанному потреблению примерно на 150-200 ккал больше на следующий день и повышает тягу к сладкому.