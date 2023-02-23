НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и еда
Актуальная тема
Человек и еда
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетолог назвала главные причины набора веса

Источник:
Sibnet.ru
174 1

Две основные причины чаще всего приводят к набору лишнего веса, и основная — это хронический стресс, объяснила диетолог, нутрициолог Наталья Коренева.

«Во время хронического стресса возникает психическая и физическая адаптация, организм переходит в режим энергоэкономии. Приоритет отдается важным органам: мозгу и сердцу, в остальном возникает замедление обменных процессов, а это напрямую влияет на набор веса», — цитирует диетолога «Газета.Ru».

Из-за стресса, добавила она, у человека нарушается пищевое поведение, появляется тяга к высококалорийным и высокоуглеводным продуктам.

Чтобы не жить в вечном стрессе, необходимо нормализовать сон. Его нарушение — вторая причина набора лишнего веса. Важно засыпать до десяти вечера и обеспечить себе семь-восемь часов сна.

Каждый час бодрствования после полуночи приводит к неосознанному потреблению примерно на 150-200 ккал больше на следующий день и повышает тягу к сладкому.

Тема: Человек и еда
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
Медик объяснила, как пост влияет на мозг
Почему не получаются блины: главные ошибки выпекания
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему не получаются блины: главные ошибки выпекания
Названа главная тема послания Путина
Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Китайские эксперты объяснили, почему Россия не проиграет Украине
22
США заподозрили Китай в планах оказать военную помощь России
22
Путин пригрозил возобновить испытания ядерного оружия
21
Макрон нашел смелость и выступил против разгрома России
21
Российский космический корабль отправится на Луну в июле