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Путин поддержал превращение Крыма в крепость

Источник:
Sibnet.ru
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Российский оптико-электронный комплекс «Окно» (Армия России)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею укрепления обороны границ Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, если фортификационные сооружения не понадобятся, там будут проводить экскурсии.

Аксенов отметил, что в нынешней ситуации не будет лишним подстраховаться и укрепить оборону. «Если не пригодится, ну и ладно. Будем потом проводить экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так. Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал»,— сказал глава Крыма.

В настоящее время на территории полуострова ведется строительство защитных сооружений для обеспечения безопасности жителей. Основные работы планируется завершить в середине апреля этого года.

При этом Аксенов ранее подчеркивал, что основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.