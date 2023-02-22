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Юрий Шевчук снял клип на песню «Родина, вернись домой»

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из клипа на песню «Родина, вернись домой»
Кадр из клипа на песню «Родина, вернись домой»
Фото: © кадр из видео

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук выпустил клип на песню о судьбе России, на нее уже отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Ждут грачи в полях весной. Родина, вернись домой!», — такая строчка есть в песне Шевчука.

Клип опубликован в официальном канале музыкального коллектива на YouTube. Клип достаточно минималистичен и выполнен в черно-белом цвете. В кадре Шевчук, игра на барабанах и гитаре, план железной дороги на заднем фоне.

«Они в своем мире находятся и никак не могут поумнеть. И, я вам скажу, не поумнеют уже. И бесполезно с ними вообще дискутировать» — цитирует «Царьград» Цекова.

Он добавил, что лучший вариант — перестать обращать внимание на таких артистов. Не писать о них, не говорить о них, не упоминать. И через некоторое время все забудут всю эту компанию. Потому что для артиста самое главное — шум.

В августе суд признал Юрия Шевчука виновным по делу в дискредитацию армии и назначил штраф в 50 тысяч рублей.

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Культгид #Музыка #Россия
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