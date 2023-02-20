Буддисты России готовятся встретить Новый год по лунному календарю. В 2023 году он насупит 21 февраля. К празднику тщательно готовятся — сжигают «грехи» в костре, убирают дома, очищают помыслы. Как встретить праздник Белого месяца, Сагаалган (Сагаан Цар), что поставить на стол и подарить близким?

Времяисчисление по лунному календарю основано на чередовании лунных фаз и не совпадает с общепринятым календарем, рассчитанным на период годичного обращения Земли вокруг Солнца. Поэтому и день Нового года по лунному календарю чаще всего приходится на разные числа февраля.

Раньше этот период у скотоводов был связан с завершением годового хозяйственного цикла: отступали суровые холода, приходило потепление, у скота начинался массовый приплод, а у людей на столах появлялось изобилие молочной, белой пищи.

После прихода в Забайкалье буддизма праздник был включен в культ буддизма. В дацанах в ночь накануне праздника проводят молебны в честь богини Лхамо – хранительницы веры, которая в эту ночь по учению пересматривает мир, пишет «Визит Бурятия».

Считается, что перед праздником нужно очистить помыслы от греховных мыслей, провести обряд обновления, очищения и вступать в новый год с благими намерениями.

Праздник очень популярен в светской среде. Его с удовольствием встречают не только буддисты. Это и понятно, праздник пронизан светлыми традициями, а еще гарантирует обилие вкусной национальной пищи.

Как готовятся к празднику

В канун первого весеннего новолуния проводится особый обряд очищения, сжигания «сора», символизирующего людские грехи и болезни, приобретенные за год.

С него начинается подготовка к празднику. Гардероб приводят в порядок, а дома тщательно убирают, делают перестановку, покупают что-то новое.

«Очень хорошо сделать перестановку или приобрести что-нибудь новое. Даже такие мелочи, как полотенце, тюль и клеенки, вносят существенный позитив во всеобщий настрой. Также следует помыть, почистить авто и привнести что-то новое для железного коня», — рассказал лама Олег Намжилов на станице Курумканского дацана Бурятии.

Перед самим обрядом сжигания грехов верующие обтирают тела кусочком теста, словно передавая ему грехи и невзгоды, а затем бросают в большой костер, который обычно зажигают на территории дацанов.

Как не испортить масленичные блины

Накануне праздника верующие молятся, к этому времени уже готовы алтари со сладкими подношениями. Считается, что в ночь перед наступлением Сагаалгана нужно бодрствовать, особенно в час Тигра — 4.00.

«Верующие стараются бодрствовать, не спать, чтобы зарядиться позитивной энергией. Это связано с тонкими энергиями, чакрами, особым расположением планет и соответствующими мантрами – звуковыми вибрациями, уходящими в глубину веков буддийского учения», — объяснил лама.

А в миру есть поверье, что в этот час в окна заглядывает богиня Лхамо и дарит блага неспящим и приветствующим ее людям.

Что дарят на Сагаалган

В прошлом, да и сейчас, самыми распространенными подарками на Сагаалган были рубашки для мужчин, полотенца для женщин, а для старших людей – статуэтка, книга или другая буддийская атрибутика.

«В дарении рубашки главе семьи заложено пожелание улучшения имиджа, поднятия», — добавил лама. Полотенце символизирует пожелание для хозяйки, чтобы в ее доме в течение года было все новое и лучшее. Ну а старшему поколению преподносят все самое дорогое.

Что едят на праздник Белого месяца

В праздник Белого месяца принято ставить на стол освященную белую, молочную пищу. Но представить стол без традиционных мясных блюд, а также выпечки, тоже невозможно.

Например, в Бурятии гостям подают саламат — блюдо из сметаны и муки, но обязательны и традиционные буузы, а еще хушуур (лепешка с мясом), печень в рубашке и кровяная колбаса. На десерт часто подают боовы. Это жареная в масле выпечка по вкусу напоминает пончики или хворост.

Но Сагалгаан, это не только вкусная изобильная пища. Главный смысл праздника — вступить в Новый год с чистыми помыслами, надеждами, радостью. В эти дни взрослые и дети ходят в гости к близким и друзьям, встречают праздник с песнями и танцами.