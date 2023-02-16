Фильм «Праведник»: список Киселева

Военная драма Сергея Урсуляка «Праведник» стартовала в российском прокате. Этот фильм основан на реальной истории советского партизана Николая Киселева, который в 1942 году вывел 218 евреев с оккупированной нацистами территории. Главную роль в картине играет Александр Яценко.
Сюжет: реальные герои
События происходят в августе — октябре 1942 году. Советскому офицеру из партизанского отряда в Белоруссии поручают вывести за линию фронта евреев из Долгиновского гетто.
Чтобы пересечь оккупированные земли, героям фильма понадобится небывалое мужество. Поход длится больше месяца — при этом в отряде женщины и дети, а на пути встречаются немецкие солдаты.
Съемки картины проходили в Белоруссии, Израиле, России. Частично картину снимали практически на тех самых местах, где события происходили в 1942 году.
Страна: Россия, кинокомпания Централ Партнершип, ВайТ Медиа, ТРИТЭ, Россия 1, Москино
Жанр: военная драма
Режиссер: Сергей Урсуляк
Актеры: Александр Яценко, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Чулпан Хаматова
Продолжительность: 140 минут
Возраст: 12+
Стоит ли смотреть
Сергей Урсуляк взял в команду правильного сценариста. Геннадий Островский выстраивает сюжет так, словно перед зрителем разворачивается эпическое полотно, напоминающее «Войну и мир».
Война у Урсуляка представлена жестоким вездесущим хаосом. Режиссер показывает, что война максимально непредсказуема, одно неловкое действие подводит черту под жизнью и все тщательно выстроенные планы рушатся.
Не зря одной из музыкальных тем стала драматическая мелодия, напоминающая «Список Шиндлера». Здесь война — это уже не прошлое с фотографий, а своего рода персональный апокалипсис для людей в холодном лесу.
Структурно в фильме действует несколько сюжетных линий. Одна из них основная — с Киселевым. Вторая — про бежавших из гетто брата и сестру. Еще одна — как уже пожилой герой, уцелевший после войны, пытается наверстать утраченное, а маниакальный фашист преследует беглецов.
Повествование выстроено плавно и легко переключается с одного героя на другого. Кино легко подбирает ключик к зрителю своей атмосферой и настоящей драмой, от них становится по-настоящему страшно. Наша оценка — 910.
GammiPluhНу после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт
А потому что нетy...Чтобы народ за вилы не схватился)
orangeravenБодливой корове бог рогов не дал...
GammiPluhкакое то более значимое количество F-15(16) не поднимешь с трассы (это не советская техника... теоретически...