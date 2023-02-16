Фильм «Праведник»: список Киселева

Военная драма Сергея Урсуляка «Праведник» стартовала в российском прокате. Этот фильм основан на реальной истории советского партизана Николая Киселева, который в 1942 году вывел 218 евреев с оккупированной нацистами территории. Главную роль в картине играет Александр Яценко.

Сюжет: реальные герои

События происходят в августе — октябре 1942 году. Советскому офицеру из партизанского отряда в Белоруссии поручают вывести за линию фронта евреев из Долгиновского гетто.

Чтобы пересечь оккупированные земли, героям фильма понадобится небывалое мужество. Поход длится больше месяца — при этом в отряде женщины и дети, а на пути встречаются немецкие солдаты.

Николаю Киселеву в 2005 году израильским институтом Яд ва-Шем было присвоено звание Праведник народов мира, которое дается за спасение евреев.

Съемки картины проходили в Белоруссии, Израиле, России. Частично картину снимали практически на тех самых местах, где события происходили в 1942 году.

Премьера в мире: 16 февраля 2023 года

Страна: Россия, кинокомпания Централ Партнершип, ВайТ Медиа, ТРИТЭ, Россия 1, Москино

Жанр: военная драма

Режиссер: Сергей Урсуляк

Актеры: Александр Яценко, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Чулпан Хаматова

Продолжительность: 140 минут

Возраст: 12+

Стоит ли смотреть

Сергей Урсуляк взял в команду правильного сценариста. Геннадий Островский выстраивает сюжет так, словно перед зрителем разворачивается эпическое полотно, напоминающее «Войну и мир».

Война у Урсуляка представлена жестоким вездесущим хаосом. Режиссер показывает, что война максимально непредсказуема, одно неловкое действие подводит черту под жизнью и все тщательно выстроенные планы рушатся.

Не зря одной из музыкальных тем стала драматическая мелодия, напоминающая «Список Шиндлера». Здесь война — это уже не прошлое с фотографий, а своего рода персональный апокалипсис для людей в холодном лесу.

Структурно в фильме действует несколько сюжетных линий. Одна из них основная — с Киселевым. Вторая — про бежавших из гетто брата и сестру. Еще одна — как уже пожилой герой, уцелевший после войны, пытается наверстать утраченное, а маниакальный фашист преследует беглецов.

Повествование выстроено плавно и легко переключается с одного героя на другого. Кино легко подбирает ключик к зрителю своей атмосферой и настоящей драмой, от них становится по-настоящему страшно. Наша оценка — 910.