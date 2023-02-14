Бутилированный напиток из иван‑чая выпустят в Омске

Сотрудники и студенты ОмГТУ разработали бутилированный иван-чай с добавлением сибирских ягод, увидеть продукт на полках магазинов жители Омска смогут в 2024 году, сообщает пресс-служба вуза.

Иван-чай, он же кипрей, содержит около 70 полезных микроэлементов. Он включает белки, минеральные вещества, витамины и биологически активные вещества. Кроме того, это богатый источник полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами.

«Проводим математическое моделирование и подбор оптимальной рецептуры. Приоритет отдадим сибирским ягодам: клюкве, смородине, облепихе, которые являются кладезем витаминов С, В1, В2, В5, В6, РР, К1 и укрепляют иммунную систему», — цитирует пресс-служба завкафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Максима Шадрина.

Он добавил, что кипрей отлично тонизирует без кофеина, хорошо утоляет жажду, обладает противовоспалительным эффектом. Растение защищает от токсичных соединений тяжелых металлов, поэтому будет полезно сотрудникам, работающим в особо вредных условиях на промышленных предприятиях нефтяной, металлургической и химической отраслей.

Иван-чай обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» традиционные чай и кофе на полках магазинов. Сейчас продают сушеный иван-чай для заваривания, в бутылках такого напитка нет.