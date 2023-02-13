Пентагон объяснил аномальную активность НЛО

Число неопознанных летательных объектов в небе США выросла, так как Пентагон стал более внимательно следить за воздушным пространством на высотах, на которых на прошлой неделе сбили китайский разведывательный аэростат.

«Мы более внимательно следим за нашим воздушным пространством на данных высотах, в том числе мы усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые мы обнаружили на этой неделе»,— пояснила помощник министра обороны США Мелисса Далтон.

В небе над США и Канадой в последнее время были сбиты несколько вторгшихся в их воздушное пространство объекта. Как минимум один из сбитых объектов принадлежал Китаю. Последний объект был сбит в ночь на 13 февраля над озером Гурон в штате Мичиган.

Далтон уточнила, что Пентагон не смог опознать все сбитые на прошлой неделе летающие объекты. Однако военные рассчитывают найти обломки НЛО, в настоящее время на месте ЧП работают поисковые команды.