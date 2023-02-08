Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала

Мобилизованные из Тувы будут переведены в 55-ю мотострелковую бригаду и будут служить со своими земляками, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором военные из Тувы жалуются, что представители народной милиции ДНР якобы избили их и угрожали оружием.

«В Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю мотострелковой бригаду. По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение», — написал в телеграм-канале Ховалыг.

Основная часть призванных из Тувы в рамках частичной мобилизации проходит службу в 55-й бригаде. С конца октября они успешно выполняют задачи специальной военной операции.

«Уверен, славные традиции нашей родной мотострелковой бригады, которая в скором времени будет почетно именоваться гвардейской, поспособствуют поднятию боевого духа мобилизованных», — отметил глава Тувы.

Также глава Тувы направил представителей для непосредственного разбирательства на месте и проверки законности действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщениях.