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Врач объяснила ампутирование стоп Костомарова после пневмонии

Источник:
Sibnet.ru
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Роман Костомаров
Роман Костомаров
Фото: © Первый канал

Тромбоз мог стать причиной ампутации стоп у фигуриста Романа Костомарова, такая проблема может возникать после перенесенного коронавируса, сообщила эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду 45-летнему Роману Костомарову, борющемуся с пневмонией, ампутировали обе стопы. Костомаров был в тяжелом состоянии госпитализирован с пневмонией 10 января. Две недели он провел на аппарате ЭКМО. У фигуриста наблюдался сепсис и проблемы с кровообращением.

Сепсис обычно развивается не симметрично, поражается сначала одна конечность, потом вторая, отметила врач. Она добавила, что в организме все взаимосвязано.

«А если сильно пострадали сразу обе конечности – это больше похоже на тромбоз. Риск закупорки кровеносных сосудов у многих повышен после перенесенного коронавируса», — написала в телеграм-канале Павлова.

По ее словам, варикозная болезнь вен, слабые стенки сосудов, генетические предрасположенности, злоупотребление гормональными препаратами – любой из этих факторов может только повысить активность свертывающей системы в организме, то есть риск тромбоза. 

Она добавила, что это ее предположения и пожелала здоровья фигуристу. Врачи борются за сохранение кистей рук спортсмена. 

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Жизнь #Здоровье #Зимние виды
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