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Туалет в стиле полярной станции появится в Новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Туалет «Северный полюс» в Новосибирском зоопарке
Туалет «Северный полюс» в Новосибирском зоопарке
Фото: © предоставлено Новосибирским зоопарком имени Ростислава Шило

Туалет в стиле полярной станции появится в этом году в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.

«Туалет возле белых мишек меняем. Это очень популярное место. Он будет в стиле полярной станции», — сказал Шило.

Туалет будет называться «Северный полюс». Он будет современнее, чем был до этого. В нем появится комната матери и ребенка.

В этом году цена взрослых билетов в Новосибирске зоопарке вырастет до 500 рублей. Детские билеты будут стоить по-прежнему 200 рублей.

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Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?