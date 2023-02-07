Туалет в стиле полярной станции появится в Новосибирском зоопарке

Туалет «Северный полюс» в Новосибирском зоопарке
Фото: © предоставлено Новосибирским зоопарком имени Ростислава Шило
Туалет в стиле полярной станции появится в этом году в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.
«Туалет возле белых мишек меняем. Это очень популярное место. Он будет в стиле полярной станции», — сказал Шило.
Туалет будет называться «Северный полюс». Он будет современнее, чем был до этого. В нем появится комната матери и ребенка.
В этом году цена взрослых билетов в Новосибирске зоопарке вырастет до 500 рублей. Детские билеты будут стоить по-прежнему 200 рублей.
НевезучийБольной, вы забыли принять галоперидол.
GammiPluhВозможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели
GammiPluhЕму ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может
olegsbeglovА мир никто не хочет как-нибудь сделать?