Африка поможет вернуть России замороженные активы

Африка может помочь России добиться разморозки ее золотовалютных резервов, рассказала доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Для этого России нужно более активно отстаивать свои интересы в различных регионах мира. Сейчас Москве в этом вопросе не хватает напористости и смелости, отметила экономист в интервью РИА Новости.

«Вашингтон пообещал оказать Африке экономическую помощь в размере 55 миллиардов долларов. А почему бы России не заявить, что мы дадим больше — 60 миллиардов, а то и 70 миллиардов. Но из тех золотовалютных резервов, которые были заморожены Западом», — объяснила экономист.

После этого страны Африки начнут требовать снятия с России санкций и разморозки ее активов. Африканские государства выступят с соответствующим предложением в ООН, МВФ, ВТО и других международных структурах, что повысит шансы Москвы на разблокировку резервов.

Замороженные на Западе российские резервы оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов. Все они представляют собой высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, валюта, резервная позиция в МВФ.