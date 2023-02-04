НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Африка поможет вернуть России замороженные активы

Источник:
Sibnet.ru
630 15
Фото: AMISOM Public Information / Public Domain Dedication (CC0)

Африка может помочь России добиться разморозки ее золотовалютных резервов, рассказала доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

Для этого России нужно более активно отстаивать свои интересы в различных регионах мира. Сейчас Москве в этом вопросе не хватает напористости и смелости, отметила экономист в интервью РИА Новости.

«Вашингтон пообещал оказать Африке экономическую помощь в размере 55 миллиардов долларов. А почему бы России не заявить, что мы дадим больше — 60 миллиардов, а то и 70 миллиардов. Но из тех золотовалютных резервов, которые были заморожены Западом», — объяснила экономист.

После этого страны Африки начнут требовать снятия с России санкций и разморозки ее активов. Африканские государства выступят с соответствующим предложением в ООН, МВФ, ВТО и других международных структурах, что повысит шансы Москвы на разблокировку резервов.

Замороженные на Западе российские резервы оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов. Все они представляют собой высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, валюта, резервная позиция в МВФ.

Еще по теме
Россияне назвали идеальную зарплату
Как избавиться от страсти к стихийным покупкам
Российские модные блогеры стали терять доходы
Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с конца 2022 года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Wink лишится телеканалов «History» и «History2 HD»
Стратегическое одиночество: остались ли союзники у России
Экс-глава МИД Польши призвала к разделу ресурсов России
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Nik3316

"Украина упустила шанс на победу..." да как бы у нее этого шанса и не было никогда...

Nik3316

что там США растратила?)) да из тебя аналитик как из меня балерина...про растраты США... это ты наверно...

Alhazred

А ваше мнение кому интересно то?)))

mosquito__2010

Это точно, американцы их особенно любят. Причём каждый день и в разных позах.