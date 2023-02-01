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Зеленая гостья: комета неандертальцев летит к Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Комета C/2022 E3
Комета C/2022 E3
Фото: Edu INAF / CC BY-SA 2.0
Комета C/2022 E3 (ZTF) 1 февраля приблизится к Земле на минимальное расстояние — менее 42 миллионов километров. Уже сейчас она видна невооруженным глазом. Небесная странница была обнаружена астрономами меньше года назад и стала научной сенсацией. Как и где понаблюдать за уникальным космическим зрелищем?

Впервые комету с красивым зеленым хвостом заметили в марте 2022 года с помощью установки ZTF в Паломарской обсерватории (США). Она представляет сгусток льда и пыли из облака Оорта диаметром около километра.

C/2022 E3 (ZTF) имеет крайне вытянутую орбиту, ее крайняя точка удалена от Солнца на 2800 астрономических единиц, а период обращения составляет 50 тысяч лет. Предыдущий визит кометы в период верхнего палеолита могли наблюдать лишь неандертальцы.

Как увидеть комету C/2022 E3 (ZTF)

В ближайшие дни комета станет ярче 6 звездной величины — это означает, что ее можно увидеть невооруженным глазом при достаточно темном небе. Она представляет собой тусклое расплывчатое пятно света на небосводе.

Во время своего максимального сближения с Землей комета будет двигаться около Полярной звезды в направлении созвездия Жирафа. С 10 по 11 февраля комета пройдёт в 1,5 градусах от Марса.

Самый простой способ найти комету — использовать приложения для наблюдения за звездами, например Star Walk 2 и Sky Tonight. Для этого нужно ввести «C/2022 E3 (ZTF)» в строке поиска и перейти на соответствующую иконку. Программы в итоге покажут текущее положение кометы.

Траектория кометы C/2022 E3 (ZTF) на небосклоне
Траектория кометы C/2022 E3 (ZTF) на небосклоне
Фото: Bautsch / CC0

Специалисты рекомендуют сначала внимательно изучить находящиеся на траектории кометы яркие звезды — тогда в процессе поиска космической гостьи на небосклоне отыскать ее будет значительно проще.

Например, с 10 по 12 февраля C/2022 E3 (ZTF) будет находиться очень близко к Марсу, сияющему с нулевой звездной величиной. Оба объекта будут находиться в созвездии Тельца. А в ночь с 14 на 15 февраля комета пройдет рядом со звездой Альдебаран.

Как правильно наблюдать за кометой

Астрономы советуют использовать для наблюдений мощный бинокль или любительский телескоп — тогда можно будет увидеть светящийся зеленоватый хвост кометы. Он сформировался из-за приближения C/2022 E3 (ZTF) к Солнцу — нагрев преобразовал лед в газообразное состояние.

Ученые считают, что зеленоватое свечение кометы связано с присутствием двухатомного углерода. Молекулы C2 при воздействии солнечного ультрафиолетового излучения начинают светиться с длиной волны 518 нанометром (зеленый свет).

Люди с древних времен настороженно относились к появлению на небе комет, считая их предвестниками беды. Например, после прилета кометы Галлея в 1910-м году началась Первая мировая война, а ее возвращение ознаменовало распад СССР. Прилет кометы NEOWISE в 2020 году совпал с пиком пандемии коронавируса.

Чтобы упростить процесс наблюдения, можно использовать пару хитростей. Так, специалисты рекомендуют дать глазам привыкнуть в темноте — для этого нужно минимум 15 минут не смотреть на источники света, включая экран телефона. В результате чувствительность зрения повысится.

Кроме этого, наши глаза устроены таким образом, что лучше фиксируют тусклые объекты, когда человек чуть отводит взгляд, а не смотрит прямо на них. Поэтому для наблюдения лучше использовать боковое зрение. Стоит учитывать, что такой навык требует тренировки.

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