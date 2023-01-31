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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Депутат выступил против создания списка запрещенных игр

Источник:
Sibnet.ru
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Геймер играет на ПК
Фото: © Fredrick Tendong / Unsplash License

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин раскритиковал идею формирования списка запрещенных видеоигр. По его мнению, это отвлечет ресурсы государства и не даст никакого результата.

Формирование черного и белого списков бесполезно, прежде всего, из-за существования торрент-трекеров и возможности перенести игровые аккаунты в другие страны, написал Горелкин в своем телеграм-канале.

«Пираты подсуетились и для удобства пользователей делают тематические подборки типа "Десять кровавых шутеров, только что запрещенных в РФ". А владельцы консолей над всем этим смеются, потому что их игровые аккаунты вообще в другой стране, и ничего вы с этим не сделаете», — предсказал Горелкин развитие событий.

Он отметил, что заставить играть детей исключительно в продукты из белого списка могут только родители и в таком случае им ничего не должно мешать контролировать юных геймеров уже сейчас. Горелкин уверен, что государству не стоит заниматься избыточным контролем.

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Важным решением, по мнению политика, станет внедрение открытой системы рейтинга, включающей описание механик, уровень жестокости и другие параметры, влияющие на одобрение игры. Такая система позволит родителям самостоятельно решать, во что играть их детям.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий