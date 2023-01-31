Депутат выступил против создания списка запрещенных игр

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин раскритиковал идею формирования списка запрещенных видеоигр. По его мнению, это отвлечет ресурсы государства и не даст никакого результата.

Формирование черного и белого списков бесполезно, прежде всего, из-за существования торрент-трекеров и возможности перенести игровые аккаунты в другие страны, написал Горелкин в своем телеграм-канале.

«Пираты подсуетились и для удобства пользователей делают тематические подборки типа "Десять кровавых шутеров, только что запрещенных в РФ". А владельцы консолей над всем этим смеются, потому что их игровые аккаунты вообще в другой стране, и ничего вы с этим не сделаете», — предсказал Горелкин развитие событий.

Он отметил, что заставить играть детей исключительно в продукты из белого списка могут только родители и в таком случае им ничего не должно мешать контролировать юных геймеров уже сейчас. Горелкин уверен, что государству не стоит заниматься избыточным контролем.

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Важным решением, по мнению политика, станет внедрение открытой системы рейтинга, включающей описание механик, уровень жестокости и другие параметры, влияющие на одобрение игры. Такая система позволит родителям самостоятельно решать, во что играть их детям.