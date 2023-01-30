Сериал «Король и Шут» выйдет 2 марта

Сериал про музыкальную группу «Король и Шут» обзавелся датой премьеры, проект покажут на «Кинопоиске» со 2 марта.

Сериал «Король и Шут» — история панк-группы «Король и Шут» и ее погибшего фронтмена Михаила «Горшка» Горшенева. Проект расскажет о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы.

Главные роли в сериале исполнили Константин Плотников, Влад Коноплев, Валери Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Хронометраж каждой серии составит 50 минут.