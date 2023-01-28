Найден простой способ ускорить разогрев пищи в микроволновке

Появление микроволновых печей ускорило процесс приготовления и разогрева пищи. Однако мало кто знает, что есть способ сделать его еще быстрее.

Микроволны способны проникать вглубь блюда всего на 22,5 сантиметра, а дальнейший нагрев происходит только за счет эффекта теплопроводности — тепло распространяется от более нагретого вещества к менее нагретому.

Если блюдо объемное, он не успевает прогреться внутри, при этом внешняя часть может быть уже обжигающе горячей. В результате его приходится перемешивать или убавлять мощность и увеличивать время разогрева.

Чтобы сократить время приготовление, объемную пищу лучше заранее выложить на тарелке таким образом, чтобы она напоминала по форме кольцо — это обеспечит равномерный прогрев и сократит время приготовления.

Если пищу нельзя распределить таким способом, достаточно поставить блюдо не в центр поворотного стола вашей печи, а ближе к краю. Вращаясь, блюдо начнет собирать больше микроволн и прогреется быстрее.