«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru

«Игровой марафон» с раздачей подарков на Sibnet.ru продолжается — с 30 января по 5 февраля пройдет «Неделя в стиле SMART», в рамках которой самые сообразительные, внимательные и удачливые получат призы от компании Ростелеком.

Участникам «Недели в стиле SMART» предстоит автоматизировать типовую квартиру умными устройствами — датчиками, контроллерами, розетками, лампочками, камерами наблюдения. Но всю интеллектуальную начинку перед установкой предстоит купить.

Как заработать смарты

Умные устройства продаются за игровую валюту — смарты. Чтобы получить ее, предстоит регулярно выполнять задания, которые появляются в игре несколько раз в день индивидуально для каждого пользователя — в зависимости от того, когда он начал играть.

Квартира включает пять локаций: прихожую, гостиную, спальню, кухню и ванную. Для итогового успеха можно выбрать разные стратегии — например, сначала полностью оснастить умными устройствами одну комнату, а затем все остальные.

Другой вариант — сначала установить самые дешевые системы умного дома на всех игровых локациях, а затем перейти к более дорогим, которые потребуют более серьезных вложений. Выигрышной может стать любая тактика.

На главной странице игрок видит личный прогресс в автоматизации квартиры — когда он достигнет 70%, станет доступна суперигра. В этот момент соответствующий значок на панели прогресса начнет мигать в качестве подсказки.

Что ждет в суперигре

Суперигра содержит только одно задание — собрать смысловые пары за отведенное время. Баллы начисляются за каждую правильную пару и скорость выполнения задания. Задача игрока — набрать максимальное количество баллов.

Суперигра доступна только раз в сутки. Таким образом, чем раньше игрок достигнет прогресса в 70%, тем больше попыток улучшить результат в суперигре и претендовать на итоговую победу.

Когда прогресс достигнет 80%, игрок станет участником розыгрыша дополнительных призов. Если пользователь оснастит квартиру умными устройствами на 100%, ему добавят дополнительные баллы к результатам суперигры.

Какие призы достанутся участникам

Максимальное количество баллов за суперигру будет показываться в качестве личного рекорда игра. Если попыток было несколько, в истории игры сохранится самая успешная. Главный приз — комплект «Умный дом» от Ростелекома — получит участник с наивысшим результатом.

Если лидеров с одинаковым количеством баллов будет несколько, победителем станет тот участник, кто наберет их раньше. Остальной призовой фонд разыграют среди всех игроков, достигших 80% автоматизации квартиры, с помощью генератора чисел.

Чтобы набранные в игре результаты сохранились, игроки должны зарегистрироваться и играть в авторизованном состоянии.

Среди разыгрываемых случайным образом призов «Недели в стиле SMART» — портативная колонка, TWS-наушники, беспроводные наушники, умная бутылка для воды, термос, водородная бутылка для воды, умный браслет.

«Неделя в стиле SMART» — очередной этап акции «Новогодний марафон», далее пользователей Sibnet.ru ждет «Цифровая неделя». Чтобы отcлеживать игровые активности, достаточно подписаться на уведомления вTelegram.