Зачем умному дому голосовые помощники?

Человек приходит домой после работы и начинается привычная суета — нужно включить свет, чайник, телевизор, задернуть шторы, приготовить ужин, установить будильник на утро. Задачи пустяковые, но на них уходит уйма времени. Сэкономить его поможет система умного дома — и голосовые помощники.

Самые популярные голосовые ассистенты в России — «Алиса» и «Маруся». «Алиса» управляет умной техникой 150 разных брендов, включая Xiaomi, Ростелеком, LG и Samsung. «Маруся» поддерживает умные гаджеты 40 производителей — в этом списке Xiaomi, Ростелеком, Philips, Polaris, Redmond.

Почему голосовое управление удобнее

Голосовое управление — лишь один из способов взаимодействия человека с системой умного дома. Такие способы называются интерфейсами. При этом голосовой интерфейс стал модным всего лишь несколько лет назад.

Самый первый интерфейс, который использовался на заре подобных систем — текстовый. Чтобы включить свет в помещении, требовалось написать команду. Понятно, что удобным назвать его было нельзя.

Затем появился графический интерфейс — на сегодня это стандарт взаимодействия пользователя с различными приложениями и программами. Человек нажимает красивую кнопку в приложении на своем смартфоне, в комнате загорается свет.

Интерфейс жестами предполагает управление устройствами с помощью взмахов рукой — казалось бы, просто и быстро, но хорошо считываемых компьютером команд слишком мало, отсутствует обратная связь. Неудивительно, что популярности такой способ не снискал.

Наконец, существует полуфантастический нейроинтерфейс, когда человек общается с умными устройствами мысленно, а его внутренняя речь преобразуется в команды. Пока технология существует только в виде экспериментальных разработок.

Из этого списка речь — наиболее удобный и простой способ взаимодействия с умным домом. Голосовую команду можно отдать быстро, соответствующий запрос легко сформулировать, даже если заняты руки.

Главные в умном доме

«Алису» и «Марусю» можно смело ставить в центре системы умного дома — все команды, которые принимает голосовой ассистент, будут отправляться непосредственно бытовым приборам. Еще один вариант — подключить голосовых ассистентов к главному контроллеру.

Например, «Маруся» полностью интегрирована в облачный сервис «Умный дом» Ростелекома. Он включает домашнее и внешнее видеонаблюдение, датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления, умные розетки, лампочки, бытовую технику.

Умная колонка с «Марусей» Фото: © Sibnet.ru

Благодаря голосовому ассистенту управлять устройствами «Умного дома» проще простого, достаточно произнести: «Маруся, включи освещение ярче», «Маруся, сделай теплее» или «Маруся, свари кофе».

Есть и более сложные варианты — «Маруся» умеет включать разные режимы готовки в духовом шкафу, устанавливать время приготовления или поддерживать определенную температуру. Умная колонка с «Марусей» поддерживает RFID-карты — благодаря этому устройство работает с интерфейсом NFC и запускает запрограммированные навыки в одно касание.

Голосовой помощник также легко отрегулирует громкость на подключенных устройствах и даже запустит по команде робот-пылесос. В приложении на вкладке «Все скиллы» можно посмотреть список из основных команд, которые способна выполнить «Маруся».

Как умные сценарии упрощают жизнь

«Алиса» тоже не промах — она поддерживает сценарии для многозадачных запросов. Это означает, что владельцу умного дома не нужно будет включать или выключать устройства по отдельности: для типовых ситуаций сработает алгоритм, который активизируется по одной команде.

Так, «Алиса» по команде «Доброе утро» может включать кофеварку или чайник на кухне, открывать шторы в спальне. По команде «Спокойной ночи» она выключит все электронные устройства и погасит свет в доме. Единственная сложность — все эти команды-сценарии требуется запоминать.

Можно легко устроить вау-эффект для неожиданно пришедших в гости друзей. Достаточно сказать колонке или телефону «Алиса, у нас гости», как системы умного дома разовьют бурную деятельность — во всех комнатах зажжется свет, заиграет веселая музыка, робот-пылесос сам соберет занесенную с улицы грязь в коридоре.

Еще один полезный сценарий — «Алиса, спокойной ночи». Голосовой помощник после команды погасит все лампы, закроет шторы, включит увлажнитель и «белый шум» на колонке. С таким заботливым отношением даже самый беспокойный владелец умного дома будет убаюкан за считанные минуты.