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Спрос на курьеров вырос на 77% в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Курьер
Фото: © Sibnet.ru

Спрос на курьеров в Новосибирской области за полгода вырос на 77%, не менее внушительный прирост количества вакансий в сфере доставки наблюдается в Омской области, в Красноярском крае, в Томской области, в Кемеровской области, в Алтайском крае.

Среди основных причин роста спроса и конкуренции среди работодателей за сотрудников в сфере доставки стоит отметить праздничные распродажи в торговых сетях и на маркетплейсах. Также в ряде регионов отмечался рост простудных заболеваний, и курьеров в том числе набирали в связи отсутствием персонала в сфере доставки из-за болезни.

Кроме того, метеоусловия в большинстве городов, в особенности на Урале и в Сибири, также способствовали повышению спроса в доставке.

В первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 36% относительно наиболее напряженной и загруженной последней недели декабря прошлого года. Вероятно, большинство жителей Новосибирска предпочли взять подработки в период новогодних праздников.  

Традиционно почти 60% вакансий в сфере доставки — это автокурьеры, остальные — пешие и велокурьеры. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Новосибирской области доставщик может заработать за месяц до 100 тысяч рублей.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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