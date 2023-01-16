Шакира записала дисс на Пике

Шакира зачитала рэп про Жерара Пике в фристайл-шоу BZRP Music Sessions. Там певица злобно пошутила над бывшим возлюбленным, без упоминания его имени.

Шакира и футболист Жерар Пике были вместе с 2010 по июнь 2022 года. Пара рассталась из-за измены спортсмена.

В песне есть много отсылок к истории с Пике. «Я не виновата, если тебя критикуют. Я делаю только музыку, извините, если вас забрызгает. Ты оставил меня со своей мамой соседкой. Пресса у моей двери и долг перед казначейством», — спела Шакира.

За сутки клип с песней Шакиры с участием аргентинского диджея Bizarrap набрал почти 60 миллионов просмотров.