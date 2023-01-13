НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дороге к новому ЛДС в Новосибирске пообещали разрушение

Источник:
Sibnet.ru
353 4
Строительство нового ЛДС
Фото: © Sibnet.ru

Дорога к новому Ледовому дворцу в Новосибирске, построенная на некачественном песке, не может быть введена в эксплуатацию, она неизбежно будет разрушаться, заявил руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Алексей Александров.

«На сегодняшний день не получено соответствующее заключение экспертизы, которая сказала бы, что эта (дорога) качественная и ее можно эксплуатировать. <…> Если эксплуатировать эту дорогу, говоря простыми словами, то ее либо вспучит, либо она провалится через какое-то время», — сказал Александров на пресс-конференции в пятницу.

Александров отметил, что ряд документов, связанных со строительством, был сфальсифицирован. По оценкам следствия, для переделки дороги необходимо около 300 миллионов рублей.

Организация «МЕТРО МиР», строящая дорогу, использовала песок и донный грунт из Оби, хотя эти материалы не подходили. Директор задержан, ему инкриминируют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Еще по теме
Губернатор Красноярского края подарил школьнику полет на вертолете
Запуск водородных поездов в России перенесли на 2025 год
«Аэрофлот» рассказал, когда выйдут сроки службы Boeing и Airbus
Новосибирский метрополитен перевез более 77 млн пассажиров
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (4)
Картина дня
WSJ увидело в назначении Герасимова знак скорого наступления
Кремль начал готовить переизбрание Путина в 2024 году
Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение
Iran Khodro объявил о первых поставках авто в Россию
О самом главном
Почему подростки находят «плохих» друзей
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Зодиак любви: чья личная жизнь изменится в 2023 году
Лица и дороги: на какие знаки обращать внимание в 2023 году
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Подзатыльник янки- джону дать хочет.

Egorka72

Возникает вопрос: " А зачем тогда у нас полиция, росгвардия? Им зарплаты платят довольно большие, на...

sib_man9

"гегемон" чуток намочила портки, это бывает

pepelmetal

Не бойтесь, это оборонительная компания