Дороге к новому ЛДС в Новосибирске пообещали разрушение

Дорога к новому Ледовому дворцу в Новосибирске, построенная на некачественном песке, не может быть введена в эксплуатацию, она неизбежно будет разрушаться, заявил руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Алексей Александров.

«На сегодняшний день не получено соответствующее заключение экспертизы, которая сказала бы, что эта (дорога) качественная и ее можно эксплуатировать. <…> Если эксплуатировать эту дорогу, говоря простыми словами, то ее либо вспучит, либо она провалится через какое-то время», — сказал Александров на пресс-конференции в пятницу.

Александров отметил, что ряд документов, связанных со строительством, был сфальсифицирован. По оценкам следствия, для переделки дороги необходимо около 300 миллионов рублей.

Организация «МЕТРО МиР», строящая дорогу, использовала песок и донный грунт из Оби, хотя эти материалы не подходили. Директор задержан, ему инкриминируют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.