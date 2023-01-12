Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в народные дружины

Россияне должны объединяться в народные дружины и после работы выходить на охрану своих населенных пунктов и домов в связи с угрозой диверсий, заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Мы как государство, конечно, должны во многих направлениях перейти на военные рельсы. Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов»,— сказал он в эфире программы «Полный контакт».

По его словам, российский мужчина после возвращения с работы должен с «повязкой на руке» несколько часов простоять на посту, охраняя периметр, где находится населенный пункт и его дом. В этом случае такой человек будет внутренне готов к боевым действиям.

Алаудинов отметил, что некоторая часть населения России полагает, что «вообще ничего не происходит», и продолжает обычную жизнь. «Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация», — уточнил он.

Помощник Кадырова констатировал, что в России в последние 20–30 лет отсутствовала национальная политика. Это привело к тому, что молодежь находится в полном отрыве от взрослых, взрослые точно так же находятся в отрыве от реальных событий.