Отстранение генерала-армии Сергея Суровикина от командования объединенной группировкой войск в зоне СВО вызвало недоумение. С ним связывали большие надежды. Но его быстро заменили, и сразу на начальника Генштаба генерала-армии Валерия Герасимова? Ставки выросли. Но что это значит?

Суровикин на посту командующего войсками в зоне спецоперации пробыл ровно три месяца. И больших успехов не достиг. Да и вряд ли кто-нибудь достиг бы: при его назначении 8 октября говорили, что должность эта «расстрельная». За это время российская армия покинула правый берег Днепра, но смогла стабилизировать фронт.

Эксперты были уверены, что армия под руководством Суровикина все же добьется впечатляющих побед. Но для этого нужно время. Однако руководство страны решило иначе. 11 января на пост командующего объединенной группировкой назначили начальника Генерального штаба Герасимова.

При этом Суровикин занял пост его заместителя. Замами также стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Минобороны сообщило, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества обеспечения и эффективности управления войсками. Что это значит?

Концентрация всех ресурсов

К началу 2023 года стало очевидно, что Запад не собирается идти на мирное решение конфликта, а будет добиваться победы Украины на поле боя. Украинскую армию стали накачивать современной боевой техникой и прочими военными ресурсами.

Россия должна дать адекватный ответ. Суровикин командовал только войсками в зоне спецоперации. Герасимов — высший военный начальник страны. Именно глава Генштаба управляет войсками (министр обороны — это политический пост). Это значит, что новый командующий сможет привлечь для решения задач СВО все военные ресурсы страны, без обращения в другие инстанции.

Герасимов, как высший военный начальник страны, стал нести персональную ответственность за проведение спецоперации. Некоторые даже сравнили его с легендарным Георгием Жуковым, которого Иосиф Сталин в июле 1941 года отстранил от поста начальника Генштаба. И маршал стал лично руководить войсками на самых сложных участках начала Великой Отечественной.

Тем самым резко вырос статус командующего спецоперацией, считает военный блогер Рамзай. «Отныне ему без всякого согласования и утверждения подчинены все виды и структуры Вооруженных сил от стратегической авиации и ГРУ, до сил флота и военной приемки. Такая концентрация сил и средств в рамках СВО беспрецедентна», — написал он в своем телеграм-канале.

Оптимизация управления

Рамзай отметил, что назначение Герасимова — это уход от практики дублирования командования, когда формально группировкой командует Суровикин, но одновременно с ним той же властью обладает и начальник Генштаба, «что может приводить к неразберихе и даже напряжению между должностными лицами».

«Теперь их места и должностные обязанности в вертикали боевого управления четко зафиксированы», — объяснил эксперт.

«На мой взгляд, ему будет отдано предпочтение в качестве реализатора всех планов боевых действий. По-моему, самый подходящий вариант — волевой, опытный генерал, способный повести за собой верящих в него, и заставить идти не верящих», — полагает военный корреспондент Александр Сладков.

«В любом случае, теперь мы точно знаем, кто конкретно отвечает за качество проведения СВО», — подчеркнул Сладков в своем телеграм-канале.