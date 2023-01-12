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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Освобождение Соледара. Карта боевых действий

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Бойцы частной военной компании «Вагнер» полностью освободили город Соледар, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Эта победа стала первой для российских сил после череды неудач. Захват города откроет дорогу для наступлений по другим направлениям.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Город Соледар — не просто точка на карте Донецкой народной республики. Это узловой центр украинской оборонительной линии Северск — Соледар — Бахмут (Артемовск). Бои за Соледар начались еще летом. Теперь эта линия прорвана. Под огнем оказались линии снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ).

Северск попал в полукольцо и украинским войскам, по сути, больше нет смысла его оборонять. После захвата Соледара российские силы нависнут с севера над Бахмутом. Бойцы «Вагнера» сейчас ведут тяжелейшие бои за этот важнейший оборонительный центр. ВСУ там несут огромные потери: город прозвали «бахмутской мясорубкой». Его падение теперь — дело времени.

Фото: © Sibnet.ru

После взятия Бахмута откроется дорога на следующую линию оборону украинских сил Славянск — Краматорск. Эти города имеют огромное значение для обеих сторон. В Славянске в апреле 2014 года началось движение «Русская весна». И его освобождение для россиян — дело чести. Для украинцев он тоже символ борьбы. И они там будут драться до последнего. 

С освобождением Славянско-Крематорской агломерации российские силы выйдут на западную границу ДНР. И крупными узлами обороны ВСУ в Донбассе останутся только Авдеевка и Марьинка под Донецком.

«Взятием Соледара, Артемовска и Северска, по сути, мы разрушаем линию фронта. Это дает возможность двигаться с флангов по горловскому и славянскому направлениям, а где-то, наверное, уже заходить и с тыла. На определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам донецкого военного эксперта Яна Гагина, взятие Соледара — важная стратегическая победа в информационном плане. Тактика президента Украины Владимира Зеленского о «городах-крепостях», которые будут держаться до конца, оказалась неработающей, сказал он в интервью ТАСС.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Инфографика
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