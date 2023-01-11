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Почему подростки находят «плохих» друзей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Когда подростка «как подменили», он начал бунтовать, грубить дома, забросил учебу, родители нередко видят причину в «неправильных» друзьях или «неподходящем» объекте первой влюбленности. Но почему взрослеющие девочки и мальчики находят таких друзей и почему семья теряет авторитет? 

Социум и случайные друзья оказывают большое влияние на подростков — в пубертатном возрасте мнение сверстников зачастую выходит на первый план, а наставления родителей становятся не таким важными. 

Виновата окситоциновая связь?

Психолог и кризисный семейный консультант Марк Бартон отмечает, что первоначально отношения между подростками возникают на фоне так называемой окситоциновой связи. Это касается и дружбы, и романтических связей.

Окситоцин — это гормон привязанности, который регулирует глубину эмоциональной связи с людьми. Проведенные учеными исследования показали, что окситоцин обеспечивает налаживание социальных связей и помогает больше доверять другому человеку.

«Мальчик рассказывает девочке о том, что поругался дома с родителями, она говорит — меня тоже мои предки задрали, надоели уже морали читать. Все! Эти два человека выстроили пусть и не сильную, но уже слабенькую окситоциновую связь», — говорит Бартон.

В результате подросток начинает ощущать себя объективной частью маленькой группы, сплоченной взаимным доверием. Этот механизм приводит к тому, что эмоциональная близость начинает нарастать, в таких отношениях ребенок может расслабиться, отдохнуть, повысить свой уровень окситоцина.

Особенно часто это наблюдается в подростковых отношениях между полами. «Такие дети в большей степени даже впадают в зависимость друг от друга не потому, что они влюблены, а потому, что они используют партнера как некий стабилизатор своего внутреннего состояния», — подчеркивает психолог.

Родители, беспокоясь, чаще всего отказываются понимать ребенка и, стараясь вернуть на «верный путь», ругают и наказывают его, критикуют новых друзей или девушку, парня. И это только усиливает протест и эмоциональное отдаление подростка от семьи.

Как реагировать родителям?

Запрещать подростку дружить с кем-либо — бесполезно. Говорить, что его любовь несерьезная, глупая и впереди будет еще сотня таких Маш, Саш и т.д. — тоже бессмысленно. Считается, что в возрасте от 13 до 25 лет человеку биологически необходим лучший друг или подруга — они выступают в качестве обязательного условия успешной социализации.

Специалисты рекомендуют родителям вместо запретов на общение с «плохими» друзьями занимать позицию наблюдателей — следует искренне интересоваться развитием отношений и не вмешиваться в них.

Однако из этого правила есть исключение — если в ходе наблюдений родитель выяснит, что новый друг несет реальную угрозу моральному или физическому здоровью подростка, потребуется предпринять меры.

Какие сигналы должны насторожить:

  • подросток говорит, что не может отказать друзьям, даже если понимает опасность таких просьб
  • стал регулярно попадать в драки
  • ребенок начал курить, попробовал алкоголь или наркотики
  • был задержан полицией

Лучше всего четко сформулировать запрет на общение с опасным другом и объяснить его причины. При этом критиковать надо не человека, а его неподобающие поступки. Например, бесполезно говорить про друга: «Он конченый наркоман». Лучше говорить без обвинений, проявляя заботу: «употреблять наркотики очень опасно, я не хочу твоей смерти».

Важно подумать, как обеспечить своему ребенку альтернативную среду для общения. Нельзя что-то отнять и ничего не дать взамен, просто не получится. Оптимальный сценарий — погрузить ребенка на некоторое время в другую среду, где он сможет получить признание и завести новые отношения. Это может быть лагерь, кружок или подходящий клуб. 

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Отношения #Психо
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