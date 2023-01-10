Новогоднее обращение Путина собрало минимальную аудиторию

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, в котором он выступил на фоне военных, а не Кремля, собрало минимальную за три года аудиторию.
Обращение Путина в 2022 году посмотрели 44,6% россиян, приводит РБК данные компании Mediascope. Это минимальный показатель за три года.
В 2021 году новогоднее поздравление президента посмотрели 45,1% россиян, а годом раньше рейтинг обращение Путина составил 45,5% от всего населения.
При этом рейтинг обращения оказался выше, чем в 2019 и 2018 годах — 44% и 43,6% соответственно.
В новогоднем обращении Путин появился в окружении военных. Речь стала самой продолжительной, продлившись девять минут. По словам президента, сейчас Россия сражается за истинную независимость, а Запад врал о мире и готовился к агрессии.
korvinsSЦитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...
DisobedientА ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...
korvinsSКогда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...
pepelmetalЧем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас