Новогоднее обращение Путина собрало минимальную аудиторию

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, в котором он выступил на фоне военных, а не Кремля, собрало минимальную за три года аудиторию.

Обращение Путина в 2022 году посмотрели 44,6% россиян, приводит РБК данные компании Mediascope. Это минимальный показатель за три года.

В 2021 году новогоднее поздравление президента посмотрели 45,1% россиян, а годом раньше рейтинг обращение Путина составил 45,5% от всего населения.

При этом рейтинг обращения оказался выше, чем в 2019 и 2018 годах — 44% и 43,6% соответственно.

В новогоднем обращении Путин появился в окружении военных. Речь стала самой продолжительной, продлившись девять минут. По словам президента, сейчас Россия сражается за истинную независимость, а Запад врал о мире и готовился к агрессии.